樓市庫存消化需時 倡投資移民准買住宅

林認為，政府可考慮放寬「投資移民」計劃（即新資本投資者入境計劃）的投資產品類別，容許申請人投資住宅物業，因多年前有此限制主要是當時樓市熾熱，但目前樓市已「撤辣」，並非以往「加辣」的時期，故應重新評估香港價值觀，「整個環境改變下，政府是否可以更靈活地處理？我想政府應要重新考慮今時今日的環境」。

政府早前公布今年次季賣地計劃只推一幅沙田小瀝源住宅官地，林建岳說，若今年首兩季每月平均有約2000伙新樓成交，政府下半年可考慮出售部分市區中型住宅發展用地，同時向發展商增設優惠，例如地價分期收或者擔保優惠地價借貸利率，減輕發展商負擔，自然可吸引更多競投，令市場活躍。

倡建築期縮至4年 引外勞降成本

另外，現時一般住宅項目建築期約5年，但大部分政府部門審批並無回覆時限保證，各種建築報批及驗收時間約佔建築期中的兩年。林建議仿效新加坡，縮短建築期至4年，並引入大量建築外勞處理政府工程，降低建築成本，令發展商發展項目有合理利潤。

（明報65．專訪）