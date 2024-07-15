中東有意來港發人幣債可持續債 與大學交流育才

可用人幣還債 降貨幣匯率風險

林建岳稱，中東在港發行人民幣債券的成本較發行美元債券低，而且他們在內地和香港賺取人民幣後，當債券到期可用人民幣還債，降低貨幣匯率的風險。同時，全球愈趨鼓勵綠色經濟和ESG（環境、社會及治理）投資，國際資本市場協會（ICMA）統計顯示，去年香港安排發行的綠色和可持續債券總額達299億美元，佔亞洲區綠色和可持續債券市場超過三分之一，因此林認為在港發行相關債券，對中東而言吸引力相當大。

他又表示，中東企業來港設辦公室好處之一是有更多專業人才選擇，例如本港5間大學（指港大、中大、科大、理大及城大）在科研、醫療方面有較多研發，中東除了可派交換生與香港學生交流，亦可培養專業人才。

香港與中東商貿機會愈趨增加，航空交通配合成重要一環。林建岳提到，去年與特首去中東首站利雅得，因沒直航班次，需轉機兩次，航行時間約15小時，故增加來往中東的直航對商戶幫助很大。另外，林指有參展商來港時反映機票價格昂貴，「可能以前過來是10個人，現在可能是5個人，在香港另請幾個人，理由就是航空機票較貴、香港酒店價格也不便宜」，不過他們認為香港仍有商機，只是前來的團隊規模縮小了。

貿發局孟加拉柬埔寨將開顧問辦事處

除了去年訪中東，林建岳亦到訪新加坡、馬來西亞和印尼，稱各地均有項目可與香港合作，例如新加坡可透過香港投資內地，尤其廣東省現時增長迅速；馬來西亞部分礦產公司有興趣在港雙重上市；印尼由於遷都需要很多基建項目，香港能協助融資，「你做生意或者你吸引別人來投資，你要做一件事情讓他們覺得香港可以幫到他們」。林透露月底將與特首到訪東南亞其他國家，而且貿發局會在2024/25年度內在孟加拉首都達卡和柬埔寨首都金邊開設顧問辦事處。

國安法立法以來，有外商曾憂慮香港國際金融中心地位受影響。林建岳稱每年底貿發局約50個全球辦事處的代表會回港，讓局內高層聆聽外界對香港的關注，並可透過當地辦事處同事解答外界的問題、消除憂慮，「我們逐一去解釋給他們聽，這個才是我們做推廣的重要性，不是坐着說『我幾好幾好』」。

（明報65．專訪）