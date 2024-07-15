《城寨》勝在創新 電影突圍「要有話題」

林建岳說，《城寨》成功為香港電影打了支「強心針」，更入圍本屆法國康城影展，反映現時香港電影仍可像以往般成功，而香港電影要繼續成功，關鍵是不斷創新、不要抄襲。

《城寨》賣點之一是電影布景嘗試還原九龍城寨的面貌，港府早前稱正商討保留部分布景供公眾、旅客「打卡」。林指出，看見政府積極推動這方面的合作，「公司（與政府）傾緊，應該會做」。至於公司是否準備好拍《城寨》前傳和續集，林說因為它是基於一套漫畫，要跟作者再談，沒那麼快，「我們都預計拍的，但當然要先有故事出來」。

指港產片宣傳仍需下工夫

對於低成本的本土電影如何開拓市場並吸引觀眾入場，林建岳認為，若香港電影要突圍而出就需有話題，例如內地喜劇電影《熱辣滾燙》故事題材普通，製作成本不算高，但講到女導演付出很多，由肥胖大幅減磅，令觀眾代入感強。另外，林稱港產片還需在宣傳和推廣方面下工夫，通過與內地及其他地區的電影發行商、媒體和社交平台合作，加强宣傳和推廣，可以提高港產片在目標市場的知名度和影響力。

伙內地推「新灣流」 助新人拍大片

現時有意投入香港電影業的年輕人可透過「首部劇情電影計劃」和「鮮浪潮」等途徑初試牛刀，不過後者最近不獲藝術發展局資助，規模比去年縮小。林建岳表示，香港具備很多有潛力的年輕導演，惟香港市場細令他們或沒機會拍攝大型製作的電影，故其公司與其他內地電影公司共同推出「新灣流」電影計劃，旨在培養香港新一代的年輕導演、編劇等人才，讓他們於更大的內地市場發揮所長和表達創作想法，例如該計劃讓本港導演與內地編劇合作，拍攝一些較大型製作的電影，「如果你只靠香港市場的700萬人，市場太小，拍出來的電影投資額不可太大；但如果你可以與國內合作，可能電影成本可以大些，對他們而言是有幫助」。

近年合拍片的內地票房未見突出，內地賣座電影倒過來在香港票房又一般，林建岳認為如何突破兩地文化差異至關重要，合拍片要兼顧兩地觀眾的口味，需在題材、故事情節、演員陣容、製作風格等多方面考慮，但文化差異和市場需求不同，往往難以平衡。不過，他指部分成功的合拍片或引進片案例表明，只要能準確把握兩地觀衆的共同點和差異點，並結合電影自身的特點和優勢來創作和推廣，或可在兩地取得良好票房和口碑效應。

（明報65．專訪）