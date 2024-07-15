林建岳：港企不熟電商 好物節助北拓 信展覽業今年全面復常 稱東盟中東買家趨踴躍

明報記者 黃志偉

「香港好物節」旨在讓港商提升消費類產品及品牌在內地的知名度，並為他們提供營運電商的實戰機會。林建岳指出，是次展覽有逾230個品牌參與。據悉包括服裝配飾、個人護理化妝、生活家品、食品飲料、數碼科技和健康食品等類別。被問是否滿意是次展覽的參展商數量，他稱對首次舉辦而言是足夠，因可集中資源來幫助特定行業。

稱電商學問多 中小企要花時間學

林建岳說，內地電商流行「直播帶貨」，當中有不少學問，包括網紅有選擇推廣什麼產品的決定權；內地營商文化所用的特定用語及做法，如小紅書「種草」和「拔草」等（前者指透網民分享和推薦產品、後者可指因網上負評等原因令人打消消費欲望），中小企要花時間了解及學習。因此，貿發局近年推出「T-box升級轉型計劃」支援港商開拓內銷市場，「很多港商有自己的成品，但他們不懂如何銷售，我們幫他們升級轉型、工業再出發」。

香港自去年初全面通關以來，政府推動多項大型活動與展覽向外宣布香港「重回世界舞台」。林建岳指出，貿易展覽方面，參展商及買家數目於去年底已回復到疫情前的七八成，單計今年首季則達到九成，隨着貿發局繼續加強推廣，他有信心整體展覽規模今年將全面復常。另外，林稱觀察到在商貿買家和與會者中，超過六成來自香港以外的190個國家及地區，除了內地、歐洲和北美等市場，亦看到來自東盟、中東的買家愈來愈踴躍。

「港展覽生意較星好得多 因有內地生意」

因疫情闊別6年的酒界盛事「Vinexpo Asia」今年重臨會展，林建岳稱該大型展覽疫情期間遷去新加坡，亦與當地政府簽合約，一年在香港舉行一年在新加坡舉行，「但他們向我反映，在香港的展覽生意比新加坡好得多，就是因為這裏有內地的生意」。林稱Vinexpo都想以後都在港辦展覽，但因簽了約，明年仍要在新加坡舉行，要待合約完了才能年年來港。另外，談到全球最大的珠寶展香港國際珠寶展，林稱日本參展商反映有七成珍珠是透過香港的展覽賣出去，他們都說在港可恢復到疫情前的生意，「日本參展商疫情後首次參加，第二天他們已經不再做了，因為賣光了」。

被問到在香港舉辦大型展覽與會議跟在內地舉辦有何吸引之處，林以書展為例，稱香港書展大部分書籍均是繁體字，相比內地用簡體字，有更多書籍類別供讀者選擇。他又舉例，香港多間大學、初創企業的研發可透過亞洲醫療健康高峰論壇做商業配對，香港能為他們推銷至更大市場。

港可作內企科技「showroom」 舉例馭勢科技

除了在港舉辦大型展覽有助促成更多商機，林建岳亦表示內地企業可以香港為跳板，擴展業務至亞洲其他地區，例如內地無人駕駛技術企業「馭勢科技」已在香港國際機場提供無人駕駛車，包括電動行李車、無人駕駛巡邏車及穿梭巴士，「無人知道香港機場是第一個用這間公司，是我們（貿發局）介紹，現在新加坡機場、中東機場都正使用該公司技術。香港成為了一個很大的showroom（展銷廳），將內地的科技利用香港去推銷給全世界」。

（明報65．專訪）

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