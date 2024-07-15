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港聞

港聞二

灣區熱搜：灣區6地設辦公室 助7市政府招商

【明報專訊】在做好「高性價比的超級增值人」方面，畢馬威現時在大灣區6個城市設有8個辦事機構，其中6個是提供全線審計稅務諮詢服務的辦事機構，另於佛山設立畢馬威中國首個服務共享中心「畢馬威交付中心（KDC）」，以及2021年於深圳前海設立「畢馬威智能創新空間大灣區中心」，協助不同產業在大灣區發展出謀劃策，提供專業解決方案。

畢馬威亦在大灣區7個城市為當地政府擔任全球招商合伙人，利用畢馬威在全球網絡和資源的優勢，發揮國際專業服務機構的效能，攜手當地政府招商引資，為大灣區城市打造具競爭力的營商環境。此外，從合伙人層面，畢馬威多名合伙人在大灣區各城市擔任人大代表及政協委員，為大灣區的高質量發展建言提案。

不感港邊搶才邊籲北上矛盾 稱雙贏

畢馬威亦有參與「大灣區金融職場練習生」項目，培育未來擁有「灣區經驗」的人才。畢馬威中國大灣區戰略與發展中心副主管合伙人李令德不覺得香港一方面向外尋求人才、一方面鼓勵年輕人北上發展是自相矛盾，認為兩地人才交融是雙贏局面，吸引更多國際人才來香港落戶，以及讓年輕人到大灣區尋找機遇，這種雙向流動和互動不僅有助於個人職業發展，也促進區域經濟整體繁榮。「大灣區9+2城市就是要把市場的餅做大，市場大了，需要的人才類別以及數目都會增多。」

相關字詞﹕畢馬威 大灣區

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