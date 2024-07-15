灣區熱搜：灣區6地設辦公室 助7市政府招商

畢馬威亦在大灣區7個城市為當地政府擔任全球招商合伙人，利用畢馬威在全球網絡和資源的優勢，發揮國際專業服務機構的效能，攜手當地政府招商引資，為大灣區城市打造具競爭力的營商環境。此外，從合伙人層面，畢馬威多名合伙人在大灣區各城市擔任人大代表及政協委員，為大灣區的高質量發展建言提案。

不感港邊搶才邊籲北上矛盾 稱雙贏

畢馬威亦有參與「大灣區金融職場練習生」項目，培育未來擁有「灣區經驗」的人才。畢馬威中國大灣區戰略與發展中心副主管合伙人李令德不覺得香港一方面向外尋求人才、一方面鼓勵年輕人北上發展是自相矛盾，認為兩地人才交融是雙贏局面，吸引更多國際人才來香港落戶，以及讓年輕人到大灣區尋找機遇，這種雙向流動和互動不僅有助於個人職業發展，也促進區域經濟整體繁榮。「大灣區9+2城市就是要把市場的餅做大，市場大了，需要的人才類別以及數目都會增多。」