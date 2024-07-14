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港聞二

疑借築中國夢「搭棚」詐騙 華人企業家總商會涉案

【明報專訊】警方上周四（11日）交代搗破一個詐騙集團涉嫌透過成立「商會」，以高回報及佣金誘騙事主投資，騙取約400萬元，6人涉串謀詐騙被捕，包括兩名會計師。據悉，涉案商會為「全球華人企業家總商會」，標榜「共築中國夢」，有人涉嫌「搭雞棚」詐騙。

警上周公布拘6人 涉誘騙投資

警方當日表示，4男2女被捕人介乎28至51歲，包括主腦及5名骨幹。據悉，兩名被捕男會計師分別35及48歲，同姓陳。另外4人分別是51歲姓朱男子（兼職顧問代理）、51歲姓吳女子（商人）、28歲姓巫男子（秘書公司持有人）及42歲姓陳女子（兼職導師）。警方初步相信姓朱男子為主腦，其餘5人角色分別為銀行戶口持有人及涉案公司董事。

據了解，案件涉及11名事主，他們透過社交活動認識。2021年底，涉案集團成立一間名為「全球華人企業家總商會」的公司，向事主推銷投資計劃，其後分別成立明朝會計師行及天帥會計師事務所，向事主提供一些聲稱高回報的投資計劃。2022年12月至今年1月，各事主共轉帳逾310萬元到指定銀行戶口及涉案兩間公司，成為該兩公司的股東。其後集團再鼓勵事主申請「深圳科技基金」以賺取佣金，並要求他們的公司支付逾93萬元，以申請政府的「科技項目資助」。

聲稱在歐成立 在港頻辦活動

根據「全球華人企業家總商會」facebook專頁及網頁，該會宗旨為共築中國夢、響應國家一帶一路、集合全球華人企業開拓創新和建設祖國，並聲稱該會1992年在歐洲成立，前身為歐洲華人互助團體，現在港設亞洲總部，凝聚香港企業家、專業人士和年輕人一同建設祖國。該會過往舉辦不少活動，包括湖南商務出訪團、商務交流促進及招聘會、防騙講座等，亦曾參觀解放軍海軍基地、石崗空軍基地、海關訓練學院等，據悉部分活動利用騙款舉辦。

涉案會計師曾稱防金融犯罪組織主席

翻查資料，「明朝」及「天帥」兩間會計師樓分別於去年5月及7月成立，其中35歲被捕陳姓會計師過往曾接受傳媒訪問，自稱為一會計師事務所創辦人，具「國際公認反洗錢師」資格，並在一個與國際專業人士預防金融犯罪有關的組織擔任主席。

相關字詞﹕詐騙

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