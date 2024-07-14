南固臺周邊竣工 石牆重現街牌崩角 發展局：發展商承諾保留3街牌 長春社促當局把關

明報記者 馬耀森

合和：沒有回應 發展局：活化未動工

本報查詢持有南固臺的合和實業會否原址保留南固臺街牌，以及南固臺的活化用途等，合和回覆「沒有回應」。發展局發言人表示當局得知南固臺的活化工程現時尚未展開。

南固臺為合和旗下的灣仔合和中心二期項目，合和於2022年向城規會申請將大宅與周邊物業改劃為「綜合發展區」地帶，包括興建一幢不多於21層的住宅大廈；而南固臺則會保留和修復，日後會在預約下向公眾開放。

發展有條件獲批 須交保育方案

該項目發展範圍約3萬平方呎，翻查城規會資料，該項目於2023年6月在有條件下獲批，其中一項條件為「在展開任何工程之前就南固臺的保育提交保育建議方案，當中須載述所有將予保留的歷史特色，並按照保育建議方案落實有關工程，而有關方案和落實情况必須符合發展局轄下古物古蹟辦事處或城規會的要求」。

長春社高級公共事務經理李少文表示，南固臺平台並非歷史建築一部分，砌石牆街牌毋須被保留。本報記者本月4日在現場所見，其中一個「南固臺」街牌位於平台前方，李少文稱根據合和的發展方案，南固臺前方平台會向前伸延，完工後平台石牆上的南固臺街牌有可能被遮蓋；至於大宅另一面向船街石牆上的南固臺及洋船街街牌隨着通往堅尼地道的樓梯竣工而重現，但南固臺街牌有明顯破損，左上角崩缺，洋船街街牌則被欄杆遮蔽。

大宅一級歷史建築 平台沒評級

李少文稱，被評為一級歷史建築的南固臺大宅建於平台之上，平台雖沒評級，但亦是大宅重要部分，「沒有平台，大宅亦興建不成」，即使法例無要求保育平台，亦希望發展商行多一步原址保留街牌，而技術上應可行。他說面向船街的兩個街牌，若興建樓梯前已制訂保護方案，例如將街牌圍封，已可避免崩缺；至於大宅前方的「南固臺」街牌，只要微調平台設計，不但可繼續保留，更可顯示大宅名稱，「只要途經該處，抬頭就可看到『南固臺』，一目了然」。

發展局回覆稱，南固臺業主於2022年7月就南固臺相關地段的發展，向城規會提交規劃申請。申請人表示會原址保育南固臺，以及保留南固臺以外的周邊構件，包括擋土牆、刻有南固臺及洋船街的3塊街牌、涼亭、水泥花槽等。此外，申請人稱在復修後，公眾將可於合理時間欣賞南固臺的建築特色，亦會安排開放內部予公眾參觀。

發展局續稱，城規會去年6月有條件批准申請，有關規劃許可附列條件中列明，申請人須在展開任何工程之前提交保育管理方案，並按照方案實行，以及將南固臺的全套照片、製圖或三維掃描紀錄予古蹟辦審批，保育管理方案及實行必須符合古蹟辦或城規會的要求。

（城市保育）