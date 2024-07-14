季尾破戒歐國盃加碼 有個案賭波欠債120萬

機構料臨尾博翻身 賽事結束後求助升

東華三院平和坊主任黃慶恩表示，過去一個月收到共181宗與賭博相關求助，與平時相若，近四分之一受賭波困擾。黃料即使出現賭博問題或因而負債，有可能仍選擇最後階段下注「博翻身」，預期賽事完結後求助會上升。他呼籲若懷疑家人有賭博問題，應善意了解並致電中心求助。

平和坊接到一名求助者受過往賭波問題和歐國盃影響，為支持愛隊，接近每場相關賽事都下注，欠下近60萬元債項，需向家人和財務公司借貸，每月要還款近4萬元，遠超其工作收入。中心另接獲一名30多歲戒賭人求助，稱受歐國盃氣氛和朋友影響復賭，每天投注近千元，於歐國盃累計欠債近5萬元。

明愛展晴中心團隊主任王頌然則表示，賽事期間接約百宗賭博成癮求助，賭波佔約六成，當中三成為賭外圍。王亦表示數字與去年同期相若，據過往經驗求助可滯後兩個月甚至半年。他又透露最近收到一名未滿30歲資深賭徒求助，稱曾停賭但聯賽季尾起復賭，今次集中賭歐國盃，因自恃熟悉足球，由小組賽開始愈買愈大兼翻身失敗，終累積120萬元債務。事主從事月入約3萬元文職，向二線財務公司借錢無力償還，憂家人被騷擾而求助。

王表示賭輸錢後心有不甘、借貸賭博等都是成癮徵狀，應及早求助。他指出中心會評估事主成癮程度，並找出最易「跣腳」原因，如接觸賠率等賭博資訊和新聞。他稱中心設有互助小組，對象亦包括事主父母，主張家人不應代還債了事，否則無法戒斷親人賭癮。

實習記者 梁熙淳