影像旁述員信「體育面前人人平等」 「開聲體」舌粲賽事 視障者用耳睇波

明報記者 施晉宇

在非牟利組織從事青年教育工作的阿邦，憶述2020年時「膽粗粗」報名參加「開聲體」體育口述影像服務。在訓練中掌握咬字及描述畫面等基本技巧後，再不斷練習實踐。進步的關鍵之一，來自部分相熟會員提出意見，讓旁述員能即時改進。他一開始旁述時，誤以為只需陳述賽事，豈料有人反映「有啲悶」，令他明白要在「主觀評價」及「客觀描述」間取得平衡，遂由昔日「某球員剛入波」，到現時「呢球波好靚，係射遠柱入網」，靈活運用聲線表達情緒，讓聽眾更投入。

七欖入場 倒數助視障者玩人浪

「贏波一齊興奮 輸波一齊嘆氣」

今年七人欖球賽，阿邦與視障者到大球場感受。描述賽事外，旁述員亦不能錯過派對般的氛圍，甚至倒數「三、二、一」輔助視障者參與人浪。「共融服務是協助視障朋友，與健全朋友在同一空間享受賽事。」現職同事的提醒，打破阿邦認為口述服務僅在網台的想法，而是與視障者在球場「贏波一齊興奮，輸波一齊嘆氣」。

「開聲體」現有15至20名旁述員，服務前需接受20小時課程和實習；今屆歐國盃他們在YouTube作30場直播旁述，任職教師的阿龍亦有參與。作為球迷的他，自幼想成為旁述員，加入「開聲體」猶如「夢想成真」，慶幸加入後學習描述球賽，「個波踢到飛起，究竟高過頭頂或低過心口」，不能忽略每個細節，才能提高聽眾興趣；而看見視障者投入亦是他堅持的動力。項目亦為他帶來其他機會，舉例參與港台口述節目製作，讓他能一展所長。

「原本睇波好靜 」 用服務後投入吶喊

先天失明的侯先生提到，自社會從電台轉向電視主導，口述影像賽事銳減；此項目重新提供口述服務，增加視障者接觸體育機會，甚至到球場感受賽事。令他印象尤其深刻正是上月世界盃外圍賽香港對伊朗，「原本睇波好靜，當日都忍不住破例吶喊打氣」。港隊最終以2：4落敗，「香港隊打得好，輸人不輸陣，打出了水準」。年屆六旬的他，憶起年幼就讀心光盲人院暨學校時，會以膠袋包裹西瓜波與同窗打「3對3」。他冀項目能恒常化，讓視障者無障礙參與體育。

「開聲體」口述影像服務涵蓋不同運動項目，包括足球、籃球、排球、羽毛球等；現正訓練第三屆的義務旁述員。適逢本月底開幕的巴黎奧運，香港失明人協進會項目經理劉誠君表示，計劃安排視障者到中心，在旁述員協助下一同感受賽事。「開聲體」2020年起獲賽馬會慈善信託基金捐助，第二期撥款將於明年到期，劉稱，將積極與賽馬會探討延續資助的可能。他又提到明年粵港澳三地合辦全運會，期望能再次安排視障者入場一同感受賽事，同時鼓勵更多有心人，不論任何職業都可以加入成為義工，透過旁述體育盛事，營造社會共融的氛圍。