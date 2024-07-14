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為DSE學生打氣 蔡若蓮：未來非單憑成績單

【明報專訊】距離中學文憑試（DSE）放榜剩餘3日，考生難免壓力飈升。「永不放棄同學會」昨舉行打氣會，冀學生以正向思維面對文憑試結果。教育局長蔡若蓮於活動稱，決定學生未來的「絕非（單憑）一張成績單，而是清晰的目標、堅持不懈的努力及積極樂觀的態度」，又舉《薛西弗斯的神話》的情節為例，比喻學生能在文憑試中成長。

勉學生總結經驗 調整目標追夢

蔡若蓮表示，學生面對10多年不同考試及測驗，能完成文憑試已是「很大的成就」，放榜時應先感謝自己的努力。她勉勵成績理想的考生應視為新開始，繼續保持對學習的熱誠；而成績不理想的同學亦不要氣餒，因考試如遠足，「走直路的確很快到達（目的地），但走彎曲、崎嶇的路能看見的風景更加多」，勸勉同學總結經驗及調整目標，重整旗鼓，繼續追夢。

蔡續以卡繆《薛西弗斯的神話》為例，薛西弗斯需不斷面對推石頭上山，到達山頂後巨石滾落山下，故事原本是講述人生的荒謬，她則從另一角度思考，認為「推石頭」能讓薛西弗斯成為一個健碩的人，比喻學生在努力讀書，「推石頭上山」的過程中，或因成績不理想如「石頭碌落山」，覺得「白做一趟」，但其實學生能在過程中學習及成長。

她又說，現時本港約有22,400個學士學位、24,500個副學位學額及其他應用文憑，學生亦可選擇外國留學，升學選擇非常多，故不應「只劃一條路」局限自己，認為「只要規劃好人生，就一定有所成就」。

相關字詞﹕蔡若蓮 放榜

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