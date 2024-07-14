陳國基：糅國慶與愛國教育 18區均設亮點活動

稱愛國如戀愛 先認識後愛護

陳國基昨在商台《政經星期六》表示，有年輕人從未到過內地，形容國慶75周年是很好切入點，透過較軟性方式推動愛國主義教育，先讓青年認識國家，正如談戀愛亦要先認識對方，覺得對方好才會認同、愛護及維護對方。他透露，今年國慶將要求18區每區舉辦亮點活動，糅合愛國主義教育及國慶，包括推出不同優惠、舉辦展覽，安排升旗禮、煙花匯演及全日免費開放博物館等，目前正籌備相關工作。

被問到早前以中國代表團副團長身分出席聯合會人權理事會會議一事，陳國基說涉及香港的人權建議共24項，已接納其中10項，主要為人權、法治和一國兩制工作。另外14項則未有接納，包括要求廢除《香港國安法》及《維護國家安全條例》，將涉及反修例期間的檢控定性為打壓及釋放被檢控者等。

陳重申，本港司法制度公平公開公正，法庭有獨立審判權，政府亦不會私下聯絡法官，避免產生誤解。他又強調，政府從來沒影響法治的意圖，對於所有違反國安法的判決均有根有據。