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新民黨黨慶 葉劉：國安地區治理民間外交皆戮力

【明報專訊】新民黨昨舉行13周年黨慶典禮，黨主席兼行政會議召集人葉劉淑儀表示，該黨過去一年在國家安全、地區治理、民間外交及政策研究都有大量工作，並提到來年要應對新一屆立法會選舉等的重要工作，形容「挑戰重重」。

特首李家超、中聯辦副主任何靖、外交部駐港特派員公署副特派員李永勝、國安公署局長鄧建偉、政務司長陳國基、財政司長陳茂波及立法會主席梁君彥等出席典禮。葉太致辭稱，她與黨友常務副主席黎棟國一同擔任23條立法的法案委員會成員，連續7日召開會議，形容是為歷史時刻貢獻。

黎棟國：由治及興路尚漫 需實踐者

去年區議會選舉新民黨派出29人參選，最終取得15席。葉太昨稱，雖非全部人當選，但認同他們的努力表現，連同委任區議員，新民黨現有26名區議員，她又形容明年的立法會選舉是挑戰。

葉太又說，新民黨積極參與民間外交，她創辦的匯賢智庫早前舉辦全球繁榮峰會，討論地緣政治問題，拓展香港空間，並將繼續舉辦。

黎棟國致辭稱，13年時間不算長亦不算短，形容新民黨處於開始發育、開始成長的階段。他又說，香港由治及興的階段還有相當長的道路，認為有好的領導、謀士外，更需要很多實實在在、腳踏實地的實踐者及支持者，同心協力讓香港的前途再創高峰。

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