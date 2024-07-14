泳總准達標泳員「個人參賽」 方力申：盼制度再改善

方力申回覆本報稱對小泳手能參賽感高興，強調原意不止為其泳會泳手，而是希望所有達標泳手都能參賽，希望制度可再改善。他又說，事情發展至今，相信社會已知悉泳總屬會三級制存不公及漏洞，更影響所有泳會資源分配，期望本周三（17日）的會議可有更深入探討，為推動本港泳壇作貢獻。

泳總昨在公告解釋，設立三級屬會制度旨在有效分配游泳資源，強調轄下所有屬會均需定期提交資料作為年度評分，以審視屬會資格。公告又提及，泳總對任何促進游泳發展的建議均持開放態度，將積極檢視現有屬會制度及相關安排，期望透過改善制度創造更佳訓練環境。泳總會長王敏超前日稱最快本周召開執委會，了解轄下屬會資料及工作。

目前泳總屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三個級別，競賽屬會的泳手不可參與本地錦標賽。泳總曾發聲明稱，若讓所有競賽屬會參加錦標賽，將影響屬會計分機制。