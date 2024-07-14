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港聞

港聞二

病魔兩年奪雙親 女生銘父囑越死蔭發憤

【明報專訊】18歲翠珊（化名）兩年間痛失雙親，16歲穎潼4年前患上罕見病……香港青年協會主辦、中華電力作為活力伙伴的「中電新世代．新動力獎勵計劃2024」，20名獲獎青少年都承受與年齡不相稱的重擔，卻未言放棄，積極向上，每人獲頒1萬元獎學金。中電企業發展總裁莊偉茵致辭稱受青年經歷鼓勵，「若年輕人在困境都能逆境自強，試問成年人又怎可害怕面對挑戰？」

去年9月超強颱風蘇拉襲港，窗外狂風暴雨，翠珊連續數晚留在醫院，看顧接受末期癌症治療的繼父，惜繼父終不敵病魔。這並非翠珊第一次經歷親人離世。2022年，生母因心肌梗塞猝逝，翠珊急忙由學校趕至醫院，卻來不及見最後一面。失去雙親令翠珊大受打擊，一度萌生尋死念頭，幸好憶起繼父叮囑她要好好活下去，不要因他離世而放棄自己，她才重拾生存勇氣，現依靠綜援獨自生活。

獲青協獎學金 盼開孤兒院

翠珊也曾想像有日能再與父母對話，哽咽中道出一份思念：「我很不捨得父母，我很不喜歡只剩下我一人的生活……但我會堅持下去，希望他們可以放心。」斷斷續續說罷哭成淚人。明年應考文憑試的她決心「好好讀書」，利用獎學金支付補習費用，期待未來可開孤兒院，因「沒有父母的人很可憐，我自己都經歷過（沒有父母的日子），希望為有需要小朋友提供歸宿與安全感」。

罕見病少女感激親友助捱過療程

另一得獎者郭穎潼2020年確診免疫系統失調的罕見病引致肌肉發炎。穎潼當時無法吞嚥，手腳與腹部肌肉疼痛，恰巧正值新冠疫情，家人無法入病房探望，穎潼要獨自治療。穎潼母親形容當時「她有她在病房哭， 我有我在外面哭」，非常擔心女兒。

歷時兩年療程，穎潼不斷進出醫院，更需忍受藥物副作用。脫髮、臉頰腫痛、反胃作嘔屬家常便飯，更曾因皮膚過薄無法出外曬太陽。現已痊癒的穎潼樂觀道：「起碼我這個moment（時刻）吃得玩得睡得跳得，我已好滿足！」她不忘感謝家人與醫生支持，讓自己在低谷仍有力走下去。

身兼今次計劃評審的莊偉茵稱，評選過程充滿淚水與激情，期望青年人繼續探索及發揮所長，成為社會中流砥柱，照亮自己與他人。

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