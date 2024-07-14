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為看多啦A夢展 移美廿載舉家返港

【明報專訊】「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」昨日昨日開鑼，吸引不少市民及遊客觀展及「打卡」，有人清晨6點已在場外等候。主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫預計，展期內免費展區或有數十萬人入場，但要視乎天氣。昨有移居海外港人及日本遊客為觀展而專程訪港，亦有市民在場外寫生，繪畫以維港為背景的多啦A夢。

免費展區6時見人龍 料訪客數十萬

記者昨早10時到場，免費開放的戶外展區有數十人在場。林樹鑫說昨清晨6時已見市民排隊，又說展期結束時，若反應不錯，會考慮將展覽移師海外。

首批到免費戶外展區參觀的陳先生已移居美國20年，一家五口專程回港觀展，他說適逢子女放暑假，在Instagram上見到展覽相關資訊，決定回港觀展。家中有過百個多啦A夢藏品的他說，今次購買的周邊商品包括玩具、T恤等，共花2000多元。他說小時候已收看多啦A夢卡通，加上兒女在美國，會播多啦A夢卡通給他們學習中文，形容多啦A夢是「集體回憶」。

日本客專程來港 讚有本地特色

日本旅客Rio Yoshino與妻子及友人訪港兩日，他說主要為多啦A夢展而來，以前從未在日本以外參觀多啦A夢展，認為香港的展覽融合本地文化，甚有特色。其妻說，對不少成年人觀展感驚訝，因為在日本喜歡多啦A夢的都是小朋友。他們在展場商店購買了香港限定T恤及玩偶等，亦到商場餐廳點了聯乘餐點及飲品，三人在餐廳共花費約1000元。

到場外寫生的50多歲黎先生說，自10歲起開始看多啦A夢，至今40多年，前日路過看到「很大個多啦A夢」，昨早趁有空來到免費戶外展區，才知須預先登記。他說在場外「不用曬着也能看得很清楚」，亦可看到維港景色，喜愛畫畫的他即場花約40分鐘畫了一幅以維港為背景、輔以3個多啦A夢雕像的畫。

酒店業會冀帶動入住率 房間開始緊張

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉說，暑假家庭旅客較多，是次多啦A夢展的主題適合一家大小，希望七八月酒店旅客入住率可達八成至九成，回復以往旺季水平，而現時房間供應已開始緊張。

港鐵表示，昨日起有9個車站亦展出多啦A夢大電影版1:1雕塑，並推出抽獎活動。

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