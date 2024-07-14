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吹哨人泄查張翔報告 曝捐款風波 內企捐千萬獎學金 49生名單17無入港大

【明報專訊】自政府成立調研小組跟進早前港大校政風波後，事件暫時平息，事隔約一個月，近日再有自稱「一班吹哨人」向港大教員發電郵，附上校委會調查委員會部分報告內容，主要涉及指控校長張翔不當處理一筆內地捐款事宜。根據本報獲得的報告及信件，港大去年11月向處理捐款的中間人「中國紅十字基金會」發信致歉，承認受惠學生49人名單中，17人無入讀港大，另11人已獲其他獎學金，真正獲發相關獎學金的學生只有21人。

「吹哨人」電郵寄教員 附調查報告

港大去年10月成立5人專責小組調查對張翔的投訴，今年4月校委會接納小組報告，指投訴張翔行為不當的指控不成立，張翔發聲明形容「終於還我清白」。「一群吹哨人」前日向校內教員發電郵，附上專責小組有關捐款事宜的調查報告部分，指足以證明港大秘書長處理捐款不當，張翔卻未有採取任何措施。

報告關於港大收取珠海納思達企業管理有限公司一筆1000萬元人民幣獎學金，校方被指向捐款人提供假的受惠學生名單。根據電郵附上的報告，張翔稱與協理副校長（中國事務）兼秘書長黃依倩在深圳與納思達創辦人首次會面，因外匯管制，納思達提出由中國紅十字基金會處理捐款。

外匯管制 經中國紅十字基金會捐

張翔在給小組的書面回覆表示，他最後參與該筆捐款，為2022年1月納思達創辦人到訪港大時。至於負責捐款的職員其後有否向他匯報，他稱更改捐款用途時有發生，不必每次報告，但承認若出問題，他應負責。

去年9月有匿名電郵向校委會投訴張翔多項失當，包括懷疑獎學金名單造假。根據本報獲得港大給中國紅十字基金會的信件，校方承認49人名單中，17人無入讀港大，11人已獲其他獎學金，其餘21人獲校方墊支。

報告：有錯誤 無證據名單造假

對於事件是否涉及欺騙捐款人，調查小組在報告指出，最初名單為合資格獲取獎學金的學生，當時獎學金細節未敲定，認為無證據顯示名單造假，但校方其後沒有通知捐款方受惠學生的變動，屬根本錯誤。

中國紅十字基金會去年12月發信，表示對港大有工作人員私自將雙方合作的信息外傳表示「嚴重關切」；又同意將獎學金延遲至今年向新生發放。被問到調研小組有否或會否跟進有關的捐款事宜，教育局發言人回覆，調研小組正積極展開一系列工作，並會繼續按優次跟進。

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