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港聞

港聞二

灣區手記：採訪團後感

【明報專訊】近日記者參加一個採訪團，走訪廣州等三地，主辦機構或考慮到廣東的雨「煞不住車」，而不下雨又會天氣悶熱，因此提前為每名團友提供一袋防暑防雨用品，包括太陽帽、太陽手套、太陽口罩、雨傘等，令人十分感動。如果沒記錯的話，記者過往也參加過多次採訪團，但論到贈品的實用程度，應以今次為最，數日行程中，見到不少團友都用得着。

除了贈品實用，採訪團行程也十分順利，主辦方為免大家過於頻撲，安排入住的酒店都很接近走訪目的地，有些甚至步行就能到達。團友之間相處也十分融洽，記者與其中一名來自北京的團友談論到天氣話題時，該團友表示，出了白雲機場後感覺快要被「溺」死。他說，北京的熱是表面的熱，出汗後很快就乾了，而廣州的天氣不一樣，全身每個毛孔都在出汗。

回顧今次走訪，內容很豐富，而記者也佔了「主場」之利，有些安排參觀的地方和受訪者，記者早就去過和採訪過，並已在本版見報，因此可以趁機「偷懶」一下。如果真要為這個採訪團挑毛病的話，那就是幾乎每到一處都要拍一張大合照，大家也理解為了照片好看，往往大合照都需要一眾人站在陽光底下抵着烈日睜大眼睛，雖然時間不長，但暴曬還是令人難受。不過，縱使團友忍不住咕嚕幾句，大家還是理解和配合，只是由於行程很緊密，愈後期拍攝的大合照，就愈能見到大家的疲憊。

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