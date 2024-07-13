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九市速遞：南沙設專責前台 提升企業服務 一站式受理訴求再轉介 務求「事事有回音」

【明報專訊】南沙區政府宣布推出16項提升企業服務措施，包括加強部門之間的聯動協作，以南沙街道企業服務中心作為服務全區企業的前台，由企業服務中心「一站式」受理和收集區內企業訴求，再按性質轉交項目招商、用地規劃、住房和交通、政策保障、行政審批、市場監管和執法、人力資源和教育、要素綜合保障8個工作專班處理企業訴求。

4月成立街道企業服務中心

南沙區管委會副主任邢樺表示，8個專班需要按時完成處理訴求，做到「件件有着落，事事有回音」，如限時內未能完成，即相關訴求直接轉遞予相關部門的局長；同時落實督辦回訪制度，跟進企業後續情况。

南沙街道企業服務中心今年4月成立，至今線上線下累計為企業服務1500多次，協調解決企業訴求107宗。南沙街道辦事處負責人唐靜稱，透過「一站式」集中受理訴求，能改善過去各部門涉企業服務「多頭分散」的情况。此外，考慮到有些服務事項涉及環節多、時間長，因此企業服務中心設立企業訴求項目專項賦碼機制，以一個二維碼記錄訴求內容、處理進度等，確保不會「半途而廢」或「不了了之」，亦有紀錄可追溯。

參照街道辦模式 劃分網格細緻覆蓋

此外，參照街道辦對居民社區的網格管理模式，企業服務中心亦採用「經濟網格」機制，根據管轄範圍劃分成20個經濟網格，設立總網格長和片區網格長、副網格長，方便企業尋求協助，未來還會開設20個網格企業服務站，進一步細化覆蓋企業服務範圍。

除了企業服務中心，其餘提升企業服務措施包括推行市場准入「極簡審批」，實施包容審慎監管，以進一步減少行政手續、執法檢查等對企業經營的干擾。

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