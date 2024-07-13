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借錢先付錢 假中介詐騙 7人落網 事主最多失190萬

【明報專訊】警方搗破一個財務中介詐騙集團，該集團聲稱提供低息貸款，但要求事主借錢前要先交保證金等大額款項，得手後捲款潛逃，涉及971萬元騙款，至少13人報案，其中損失最多的一名事主被騙190萬元。警方調查後以「串謀詐騙」拘捕7人，包括集團主腦及骨幹。

捲款近千萬潛逃 被捕包括主腦

灣仔警區重案組高級督察陳敬樂稱，警方6月中陸續收到報案，事主稱今年2至5月收到聲稱來自各大銀行的職員來電，推銷低息貸款，有興趣借貸的事主其後再收到涉案中介公司職員來電，稱受銀行委託處理貸款申請。其後，該些假中介職員以不同藉口，例如保證金、資產審查、還清舊債、提高信貸評級等，要求事主預先支付大額款項，有些更慫恿事主到「財仔」借上借，甚至申請物業按揭。

陳敬樂表示，詐騙集團部署及分工精密，他們預先登記假公司、租用短期辦公室、製作虛假借貸合約，得到事主信任後便向他們收現金或要求轉帳，得手後潛逃。警方調查後鎖定7名涉案人，相信其中兩名骨幹成員用假名在假中介公司接見事主，負責收錢；一為公司登記人及租客；一為傀儡戶口持有人；另外3人為詐騙電話登記人。警方於7人的住所起回涉案電話、犯案時穿著的衣服、使用過的八達通、大量貴重財物，包括名貴手袋、珠寶首飾等，亦於部分人身上起回收取騙款的銀行卡。據調查，涉案虛假財務中介公司位於銅鑼灣駱克道一幢商業大廈內。

灣仔警區總督察（刑事）荀寶珍表示，被捕的6男1女年齡26至72歲，包括集團主腦及成員，大部分為本地人，報稱無業和藍領等，部分人有三合會背景。其中兩名骨幹昨仍被扣查，其他人已獲准保釋，8月上旬再向警方報到。警方相信今次行動已搗破該犯罪集團。

13名事主年齡26至73歲，分別為公司老闆、專業人士、藍領、退休人士等，因公司周轉困難或供養子女到外國讀書等原因而打算借貸，部分本身已負債纍纍，今次受騙後更雪上加霜。荀寶珍呼籲「借錢要畀錢，聽到即刻閃」，重申市民借貸前應了解持牌財務公司名單，勿輕信來電者片面之詞。警方呼籲潛在受害人致電6921 2160報案。

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