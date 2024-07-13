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「讓路」控煙 免轉介物理治療再擱置 連續3年抽起法案感失望 治療師冀盡快便利病人

【明報專訊】政府擬推一系列控煙措施，法案未出爐已引起廣泛爭議，在政府昨提交今年下半年立法議程中，加入的10項新法案（見表），亦包括醫衛局落實控煙措施的《2024年吸煙（公眾衛生）法例（雜項修訂）條例草案》，同時在3年內第三度抽起《輔助醫療業（修訂）條例》，意味免轉介物理治療等無緣今年落實。有立法會議員相信，推遲輔助醫療業修例為「讓路」，專注爭取議會支持控煙。物理治療學會認為免轉介方案已籌備多時，感到失望。

議員：控煙受關注 局方嚴陣以待

《輔助醫療業（修訂）條例》涵蓋免轉介物理治療和職業治療、容許中醫轉介放射診斷及醫務化驗等；其中免轉介討論醞釀多年，政府先後於2022年起連續3年將修例納入立法議程，同年年中抽回。醫衛局回覆稱，按現時擬備進度將控煙修例列入下半年立法議程，而輔助醫療業修例範疇廣泛並涉不同專業，會預留更多時間凝聚共識，爭取於今年擬備草案，於本屆立法會期內提交。本屆議會會期將於明年底屆滿。

有不具名議員透露，醫衛局意會到議會不同板塊關注控煙，故嚴陣以待，近期頻頻游說，相信推遲輔助醫療業修例是為專注爭取控煙支持。

稱需諮詢 擱防虐畜減廢等議案

物理治療學會副會長曾志聰感到失望，稱免轉介方案討論充足，未聞輔助醫療業管理局有新意見，冀盡快啟動修例便利病人。民建聯議員兼註冊中醫學會會長陳永光則說，政府始終會修例，只要加快審議，便可趕及明年底落成的中醫醫院實行中醫轉介。

政府另外抽起5項法案，包括2019年公眾諮詢的《防止殘酷對待動物（修訂）條例草案》，該法案已納入議程多年。環境及生態局回覆稱，有需要就部分建議再諮詢持份者，整理後會盡快敲定和完成法例草擬。至於《產品環保責任（修訂）條例草案》及《廢物處置（修訂）條例草案》，該局稱雖然暫緩實施垃圾徵費，但重視減廢回收初心不變，因修訂內容較複雜，當局需諮詢業界持份者等，適時提交兩條草案。

《稅務（修訂）（強積金供款的稅項扣除）條例草案》為提高僱主就年滿65歲僱員自願強積金供款的稅務扣減，財庫局回覆稱，鼓勵銀髮就業橫跨不同範疇，政府會考慮與其他相關措施準備就緒時一併推出，故不在今個立法年度提交審議。教育局回覆稱，正因應持份者意見，敲定《專上學院（修訂）條例草案》優化方案及完成最後階段草擬，以期盡快提交立法會。

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