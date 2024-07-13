鼓勵私醫紀錄存「醫健通+」 醫衛局：修例解決技術授權問題

議員關注私醫憂損競爭力

局方：醫療紀錄也屬市民資產

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓昨在財委會會議上表示，全力支持「醫健通+」，惟關注政府如何鼓勵私營醫療機構及醫護人員存入健康紀錄，並指部分私營醫療機構視病人病歷為資產，因此不願意上載資料，擔心影響競爭力。新民黨議員容海恩則指出，目前醫健通內互通的電子健康紀錄大部分來自公營醫院，關注「私營那方面是不是有宣傳問題，或有難度，令他們儲存量較小？」

醫務衛生局副秘書長許澤森稱，市民使用醫療服務過程中產生的醫療紀錄，固然是服務提供者在臨牀運作上的資料及數據，屬於其營運資產，但涉及市民自身健康相關的醫療紀錄，同時屬於市民資產，「就像一個銀行戶口，屬於市民的那部分，其實醫護有責任幫市民存入紀錄」。

許澤森補充，將會透過修訂《互通系統條例》解決現有的技術問題，以及病人授權醫護查看其資料，但沒有授權醫護人員將資料放入醫健通戶口等問題。若私營醫療機構仍然無盡責任把市民紀錄放上「醫健通+」，不排除採用法律方式，規定關鍵數據一定要放進戶口，未來會做相關法律工作。

就如何推動私營機構加入「醫健通+」，許澤森稱會「兩條腿走路」，包括透過伙伴方式，向私營機構提供方便的技術方案，以及在公營醫療計劃參與條件中，加入須使用「醫健通+」作為操作平台的參與條件。

對於有市民因擔心敏感資料會被公開而不使用「醫健通」，他稱純屬誤解，強調政府系統不涉及商業成分，不會賣市民數據，並形容將病歷放在「醫健通」是放在「保險箱」，「給誰看、什麽時候給誰看，全部都是基於其每次個別授權決定」。