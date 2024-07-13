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港聞二

東區醫院AI助認障治療 機械人對答引導患者 善用治療時間

【明報專訊】東區醫院職業治療部去年受人工智能（AI）啟發，推行「AI智慧機械人認知訓練」先導計劃，為輕度認知障礙患者提供治療。機械人會以語音單獨與患者對答問題，一改以往患者作為單方面輸入答案的角色。院方代表稱，過去患者利用電腦答問題時有發呆情况，機械人能限制回答時間及引導作答，善用患者接受治療的時間，同時讓更多治療師照顧其他患者。

患者反應能力提升

先導計劃初期，東區醫院職業治療部邀請20名輕度認知障礙患者參與。院方先為機械人設計一系列問題及提示；機械人會根據問題難度，循序漸進地向患者作語音提問，患者需在15秒內利用語音回答或揀選正確答案；因應患者的答案，機械人會自動提升或降低問題難度，甚至在患者回答錯誤時作提示引導。

職業治療部高級職業治療師陳穎琦稱，使用人工智能機械人訓練的患者，雖在「現實導向」、「專注力和集中力」、「記憶力」及「執行能力」4個訓練中，與只使用電腦回答問題的患者相比，反應能力提升。院方展示另一個案，一名輕度認知障礙患者在接受智能機械人訓練後，「蒙特利爾認知評估測驗」由14分提升至17分（滿分為30分）。

可代治療師處理簡單引導工作

職業治療部經理錢以馬形容，過往患者在電腦答問題時，只能擔當單向輸入答案的角色；機械人則可以從對答中與患者互動作雙向溝通，引導他們回答問題，從而得到訓練效果。錢續稱，機械人能代替治療師處理簡單的引導工作，協助訓練，變相讓他們有更多時間照顧其他患者。陳穎琦補充，過往患者在約40分鐘的電腦訓練中不懂回答題目時，一般會發呆，浪費治療時間；機械人限制回答時間及利用語音引導作答的功能，就能善用患者接受治療的時間。

目前先導計劃只為老人科、精神科及內科的輕度認知障礙患者提供相關服務，職業治療部每星期透過機械人為他們提供兩節認知訓練及即時評估；經8節訓練後，職業治療師會收集有關數據，為患者做整體評估及制定後續計劃。記者採訪當日，院方示範機械人操作，發現機械人回應速度較慢，錢以馬解釋，機械人在硬件方面仍有提升空間，冀在下個階段能夠升級。

相關字詞﹕認知障礙 東區醫院 人工智能

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