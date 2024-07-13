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港聞

港聞二

不接受欖隧非繁忙免費 運物局：需恪守用者自付

【明報專訊】政府明年5月底收回大欖隧道專營權，立法會交通事務委員會昨討論政府3個擬議收費情景。多名議員認同分時段收費，但倡議非繁忙時間免費或減價。運輸及物流局副局長廖振新稱，政府對免費「極大保留」，認為無論從交通管理或公共財政角度都不可取，所誘發車流或會影響公共交通或其他商用車用隧道；而確保隧道安全和順利營運需投放大量資源，收取合理費用是恪守「用者自付」原則，即使非繁忙時段亦要遵守，否則對繁忙時段用家不公平。

劉國勳：為何將隧可免費？ 葉劉憂免費致濫用

工聯會陸頌雄、選委界別陳紹雄關注非繁忙時間有否減價空間，陸促請免費。民建聯劉國勳稱，本港多條新建隧道包括將軍澳隧道、將藍隧道等均免費，問為何新建道路可免費，若沒新方案，他將不會支持。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀不認同免費，稱有商界人士亦質疑當局花大量錢做基建為何要免費，而政府財赤下「收番些少都合理」，「如果什麼都免費，會引致濫用」。

廖振新：欖隧維修費高 收費助其他基建

廖振新稱，即使是非繁忙時段亦應用者自付，尤其大欖隧道長約3.8公里，營運維修成本不低，若非繁忙時間使用者不用分擔或分擔很少費用，對繁忙時段用家不公平；而隧道收費長遠亦有助政府投資運輸基建。廖稱，每條隧道收費均獨立考慮，不排除日後11號幹線落成，會考慮再調整大欖隧道收費。

就政府提出的第3個收費情景，即私家車繁忙時段建議減至45元、日間非繁忙時段減至35元，實政圓桌田北辰提出其「情景4」，即繁忙時段減至37.5元，日間非繁忙時段減至20元，晚上免費。廖振新認為「情景4」若實施，「過多兩年」效果與政府提出的「情景2」（私家車全日劃一35元）分別不大，即仍吸引太多車流行大欖隧道，引致汀九橋塞車。田其後向本報補充，會再爭取私家車繁忙時段減至40元，料可減少對汀九橋影響。

相關字詞﹕分時段收費 廖振新 運輸及物流局 大欖隧道

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