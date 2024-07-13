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港聞二

Uber交意見書：月創逾3億經濟價值

【明報專訊】網約車發牌數量未有定案，Uber於昨日立法會交通事務委員會會議前提交意見書，倡議建立新牌照框架，或放寬現時「出租汽車許可證」發牌數量限制及申請要求；又稱今年3月曾訪問1576名Uber司機，逾15%表示如失去Uber平台的工作，將需申請政府福利補助。運輸及物流局長林世雄昨在會上未有談及Uber意見書，局方會後回覆本報查詢時亦無補充，重申會在完成供求調查後再為規管網約車平台訂定立法建議，局方做研究時會一併考慮市民、業界和其他持份者意見，歡迎各界繼續提供。

訪平台司機 15%稱倘失業申福利

Uber於意見書表示，規管網約車平台與靈活發放司機牌照密不可分，截至去年，逾60%司機每周在Uber平台駕駛時間少於20小時，如限制網約車司機供應，將阻礙司機有效並充分回應不同時間或地點的服務需求。Uber又稱，截至去年，Uber司機年齡中位數為42歲，Uber Taxi司機則為53歲，較的士業界六成達60歲以上年輕，而Uber每月為香港創造至少逾3億元經濟價值。

議員：不發牌網約車或致的士服務惡化

昨日會議未有討論Uber意見書，惟多名議員均關注網約車發牌數量及牌照彈性問題。實政圓桌田北辰認為應取消「出租汽車許可證」須證明服務有合理需要的申請門檻，只需司機健康證明、駕駛紀錄等。香港新方向張欣宇說，市民對點對點交通需求彈性，故當局亦應確保網約車有彈性供應。選委界陳紹雄憂慮若不向網約車發牌，需求不變但供應減少下，的士揀客或更多，服務質素更差。

競委會及消委會昨亦回應網約車規管。競委會表示，各行業成功有賴以市場競爭提高效率和加強創新，樂見政府研究透過規管開放網約車服務，使其與的士公平競爭；競委會將繼續向當局提供政策分析及建議，確保市場有充分競爭，促進大眾利益。消委會認同透過法例規管網約平台有助開放市場，讓消費者有多元和安心選擇，未來將從維護消費者權益角度，詳細研究政府的供求調查，再向政府提意見。

相關字詞﹕消委會 競委會 網約車平台 網約車 Uber Taxi

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