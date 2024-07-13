點對點交通供求 將到景點機場的士站調查 運署：搭非法車未必講 想方法估需求

【明報專訊】政府日前向立法會提交規管網約車平台研究，文件無提及具體規管建議，運輸署目標一年內完成市民就點對點交通服務供求的調查，再決定平台下可提供服務的車輛類別和數目。立法會交通事務委員會昨討論有關議題，多名議員認為調查時間太長，促加快。運輸及物流局長林世雄承諾「揸緊時間」盡快完成，有信心今屆立法會可完成處理規管網約車平台。運輸署長李頌恩透露，調查會蒐集量化數據及市民意見，將到旅遊熱點、機場、的士站等做實地調查。
議員：調查一年太長 林世雄：會揸緊
昨會上多名議員詢問政府對網約車輛類別和數目的意向，林世雄多次重申將在供求調查中一併研究處理，強調過程會「聽意見、睇數據」。調查需時一年惹關注，選委界陳沛良促請政府以促進網約車健康發展為原則，不要「管死」，期望當局「唔好拖」，縮短研究時間。工聯會陸頌雄稱期望政府明年上半年有立法建議，下半年進入立法程序。新民黨主席葉劉淑儀批評政府強調要先調查，實際上「（有否）需求要開放了才知」，建議日後網約車司機要識英文，否則難做遊客生意，亦關乎香港形象。
李頌恩表示會到旅遊及載客熱點做實體調查，以了解點對點交通供求，如有多少的士等客、市民可否很快上車等。至於網約車需求，李說市民如會搭「非法車」未必肯講，故要想方法「估」，將來的士車隊營運後需交營運數據，相信有助署方了解有多少人會搭網約車或隨街截車、當中有何取捨等。
的士車隊數據助了解網約車需求
會上亦討論強制的士安裝閉路電視系統。民建聯陳學鋒稱，的士業已有共識安裝閉路電視，遺憾局方仍稱要繼續做可行性研究。李頌恩說曾與已落實措施的澳門交流，會在掌握更多系統功能範圍、私隱處理、存取權限等方面後諮詢業界。林世雄承諾今年底會就相關議題到立法會諮詢。
葉劉淑儀批評的士問題經歷3屆政府、10多年仍未解決，直斥的士牌是港英政府年代留下的「怪胎」，「有咩理由一個行業個牌永續，仲可以炒賣？」林世雄於開場發言時強調，是次政府規管網約車不會只顧個別行業利益，首要考慮保障市民權益及運輸業整體健康持續發展，絕不認同政府偏幫的士業。