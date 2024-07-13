點對點交通供求 將到景點機場的士站調查 運署：搭非法車未必講 想方法估需求

議員：調查一年太長 林世雄：會揸緊

昨會上多名議員詢問政府對網約車輛類別和數目的意向，林世雄多次重申將在供求調查中一併研究處理，強調過程會「聽意見、睇數據」。調查需時一年惹關注，選委界陳沛良促請政府以促進網約車健康發展為原則，不要「管死」，期望當局「唔好拖」，縮短研究時間。工聯會陸頌雄稱期望政府明年上半年有立法建議，下半年進入立法程序。新民黨主席葉劉淑儀批評政府強調要先調查，實際上「（有否）需求要開放了才知」，建議日後網約車司機要識英文，否則難做遊客生意，亦關乎香港形象。

李頌恩表示會到旅遊及載客熱點做實體調查，以了解點對點交通供求，如有多少的士等客、市民可否很快上車等。至於網約車需求，李說市民如會搭「非法車」未必肯講，故要想方法「估」，將來的士車隊營運後需交營運數據，相信有助署方了解有多少人會搭網約車或隨街截車、當中有何取捨等。

的士車隊數據助了解網約車需求

會上亦討論強制的士安裝閉路電視系統。民建聯陳學鋒稱，的士業已有共識安裝閉路電視，遺憾局方仍稱要繼續做可行性研究。李頌恩說曾與已落實措施的澳門交流，會在掌握更多系統功能範圍、私隱處理、存取權限等方面後諮詢業界。林世雄承諾今年底會就相關議題到立法會諮詢。

葉劉淑儀批評的士問題經歷3屆政府、10多年仍未解決，直斥的士牌是港英政府年代留下的「怪胎」，「有咩理由一個行業個牌永續，仲可以炒賣？」林世雄於開場發言時強調，是次政府規管網約車不會只顧個別行業利益，首要考慮保障市民權益及運輸業整體健康持續發展，絕不認同政府偏幫的士業。