法律生暴動罪脫發還重審 判辭：環境證供「疊加效應」強

搜行山杖雨傘護膝 不符和平示威

答辯人湯嘉欣被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，原審法官李俊文裁定兩罪不成立。律政司就兩罪申請案件呈述上訴，上訴庭早前批准就暴動罪上訴，但駁回藏武罪上訴。

上訴庭判辭表示，警方水炮車當晚近8時沿軒尼詩道掃蕩，近千名示威者沿灣仔道從安樂里逃跑，答辯人採用同一方向行走。此外，答辯人身上管有行山杖和雨傘，顯然與和平示威不符，其背囊搜出護膝、護臂、頭盔、護目鏡等物品，預期可用於肢體碰撞。

上訴庭認為，上述環境證供有壓倒性的「疊加效應」，惟原審法官裁決時無考慮。上訴庭裁定原審沒正確分析證供，忽視了應被考慮的因素，原審的暴動罪脫裁決有悖常理。

藏武上訴駁回 不剝原審衡量證供職能

至於藏武罪，原審法官稱女警在答辯人身上搜出雷射筆後沒跟進查問，女警證供存在疑點，裁定答辯人罪脫。律政司質疑原審裁決理由牽強，惟上訴庭表示，原審法官有機會耳聞目睹證人作供舉止，有事實裁斷的優勢，判斷證人可信度。上訴庭強調，案件呈述上訴只限於一定範疇的情况，不會褫奪原審法官衡量證供的獨有職能，駁回該罪的上訴。

【案件編號：CACC 198/21、150/22】