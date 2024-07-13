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法律生暴動罪脫發還重審 判辭：環境證供「疊加效應」強

【明報專訊】2019年8月31日港島區衝突，法律系女生經審訊後裁定暴動及藏武罪脫。律政司申請案件呈述上訴，上訴庭裁定得直，下令撤銷暴動罪的無罪裁決，發還原審法官處理。上訴庭昨頒判辭稱，女生管有行山杖和雨傘，背囊亦搜出護膝等物品，可用於肢體碰撞。上訴庭認為，原審法官沒考慮環境證供的「疊加效應」，原審無罪判決有違常理。

搜行山杖雨傘護膝 不符和平示威

答辯人湯嘉欣被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪，原審法官李俊文裁定兩罪不成立。律政司就兩罪申請案件呈述上訴，上訴庭早前批准就暴動罪上訴，但駁回藏武罪上訴。

上訴庭判辭表示，警方水炮車當晚近8時沿軒尼詩道掃蕩，近千名示威者沿灣仔道從安樂里逃跑，答辯人採用同一方向行走。此外，答辯人身上管有行山杖和雨傘，顯然與和平示威不符，其背囊搜出護膝、護臂、頭盔、護目鏡等物品，預期可用於肢體碰撞。

上訴庭認為，上述環境證供有壓倒性的「疊加效應」，惟原審法官裁決時無考慮。上訴庭裁定原審沒正確分析證供，忽視了應被考慮的因素，原審的暴動罪脫裁決有悖常理。

藏武上訴駁回 不剝原審衡量證供職能

至於藏武罪，原審法官稱女警在答辯人身上搜出雷射筆後沒跟進查問，女警證供存在疑點，裁定答辯人罪脫。律政司質疑原審裁決理由牽強，惟上訴庭表示，原審法官有機會耳聞目睹證人作供舉止，有事實裁斷的優勢，判斷證人可信度。上訴庭強調，案件呈述上訴只限於一定範疇的情况，不會褫奪原審法官衡量證供的獨有職能，駁回該罪的上訴。

【案件編號：CACC 198/21、150/22】

相關字詞﹕律政司上訴 法律系 上訴庭 在公眾地方管有攻擊性武器罪 暴動罪 831祈禱大遊行

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