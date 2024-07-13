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港聞

港聞二

遭質疑未早投訴警暴 屠龍被告：憂報復信法庭

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，昨在高院步入第52天審訊。控方質疑被告李家田聲稱曾遭警察毆打及行私刑，卻沒在被捕後第一次上法庭時投訴，李稱當時害怕說出口會遭警方報復。李另提及其Telegram帳戶的名字來源於動畫高達系列的一部戰艦，控方問「戰艦係打外敵，定打革命？」李稱「打外敵」及「係幫助國家嘅」。

Tg名自高達戰艦 稱喜歡高達反戰

李家田繼續自辯。控方大律師周凱靈指出，2020年6月11日李在家中被捕，兩天後被押上裁判法院提堂，惟李沒指示律師向法庭投訴警察襲擊他。李解釋，因他不信任代表他的當值律師，加上擔心一旦說出口，日後會遭警方報復。法官張慧玲疑惑既然李擔心被報復，為何現在又要說出來，李稱「我驚，但都要講」，因「我要畀所有人知警察點做嘢，同埋我相信法庭會畀公義我」。

指警「拒就醫」記錄非事實 認沒驗傷

同年6月19日，李透過私狀向裁判官稱曾被警員掌摑、踢腰、行水刑及被熱水淋下體等，要求到醫院驗傷。周質疑，當日警員記錄李就要否就醫表示「暫時唔使，有需要先睇」。李不同意警員的紀錄，指對方是自問自答下所寫，但同意當日他沒有到醫院驗傷。

縱未參與堵路擲彈 黃振強續金援

李亦稱不會每次都響應參與屠龍小隊示威活動，他曾大約10次推搪屠龍小隊的活動，即使曾應號召參與共10次遊行，但均在場觀察，沒參與隊員的堵路及投擲汽油彈行為。周問及會否有隊員埋怨李所為，「我哋去，你又唔去。我哋掟汽油彈，你又唔掟」，李稱隊員沒埋怨他。周又問「黃振強容許你咁做，但都對你金錢上有求必應？」李同意。

周指李擁有兩個Telegram帳戶，分別是「I am reinforce jr」及「john lemon」，問帳戶名字由來。李稱前者源於高達一部戰艦的名稱，該戰艦用於「打外敵」及「幫助國家」。李又稱，取名「john lemon」是致敬英國樂隊Beatles成員John Lennon，因他喜歡對方宣揚和平的理念，以及喜歡「高達」因該動畫主題是宣傳反戰。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 屠龍小隊 殺警 反恐條例 反修例事件

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