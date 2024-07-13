警狎鄰家童囚9月 官斥沒悔 創傷報告稱事主夢到被告變惡魔 常感私處癢

事主怕男性 憂被告傷其他小孩

辯方求情稱，被告梁桂鋒育有兩名年幼兒子，是家庭經濟支柱，案發時在憂慮幼子健康下，行為出現單一性偏差，相信重犯風險不高，他承諾日後會守法，望法庭輕判。

裁判官水佳麗判刑指出，背景報告顯示被告仍否認控罪，毫無悔意。而X心理創傷報告指出，X事後對陌生男性恐懼，又在得知被告是警察後，不解為何理應值得信賴的人會傷害她。X亦變得情緒化，搬家後得以緩和，但對到法庭作供感壓力。X擔心被告會傷害其他小朋友，認為「畀變態佬摸好醜怪」，不敢向朋友透露。

報告建議X日後接受心理治療。辯方求情稱X創傷情况可控，水官對此不敢抱樂觀態度，恐怕事件令X對兩性關係看法扭曲，日後難相信異性，又斥被告剝奪X以正常途徑認識性的機會。

辯方：創傷情况可控 官：不樂觀

X的報告亦透露，X的母親因事件心碎，自責未能保護女兒。水官稱，事情對X及家人造成影響和困擾，被告對X而言並非陌生人，而是朋友的父親，涉案行為嚴重違反誠信。水官續說，被告與X相差28歲，他在X無成人陪同下蓄意犯案，為迴避X家中客廳閉路電視，而到廚房非禮，事後更嘗試以糖果收買X。

水官續說，未曾為被告索取心理報告，故不會推測其重犯機率，並強調法庭必須保護兒童免於侵犯，批評被告行為可能對X造成終生影響，看不到任何減刑因素，判處監禁9個月。

審訊中X供稱案發當日放學回家後無法開門，遂向被告求助，被告以聞到煤氣味為由進入她家的廚房，其後一邊非禮她一邊稱「好鍾意你咁肥」。被告否認，稱因突然聽見幼子哭聲，猛然轉身後不慎撞到X。

【案件編號：FLCC 552/24】