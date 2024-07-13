楊潤雄：配合商品服務 助推熊貓經濟

楊潤雄日前接受有線新聞訪問說，政府將推出宣傳活動，期望大熊貓成為「生招牌」，香港亦會充分利用這個機會帶動經濟，「固然最簡單有新熊貓來，放到海洋公園時，來香港或去海洋公園的人會增加，這是本身經濟帶動」。他相信在熊貓熱潮下，將會有相應產品和其他服務推出。

被指盛事安排差 楊：私營活動難管

楊又表示，大熊貓是中央送給香港的禮物，希望讓全港市民有機會觀賞，強調並非只要牠們生兒育女，而是希望牠們成為香港的一員，能夠在香港好好地生活。

被問到政府積極推動盛事經濟，卻不時被質疑安排失當，楊潤雄認為許多活動屬私人性質，雖然政府支持香港舉辦多些盛事，但不代表政府會監管每一個盛事中的安排，故不應將所有責任轉嫁政府身上。

他續稱，制定盛事年表時，目標是希望讓業界更清楚未來有什麼盛事舉辦，「利用那個機會好好發展，例如相關行業如何帶動，利用這個機會帶動更多生意」。