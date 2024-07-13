揭零分泳會 王敏超：無影響故未處理 至少4會無聯絡方法 部分近年未辦游泳活動

王稱下周開會 先了解過往工作

本報昨日向有聯絡方法的「零分屬會」查詢，截稿前未有回覆。

翻查泳總屬會名錄，其中7個「零分泳會」無提供聯絡電話或電郵，其中「藍鯨拯溺會」屬「中國香港拯溺總會」會員，後者則有上載藍鯨拯溺會的聯絡電話及電郵。另有4個「零分泳會」在網上無法搜尋聯絡方法，包括美青體育康樂聯會有限公司、全能游泳會、香港致正游泳會及香港大學游泳會。

根據網上公開資料，部分「零分泳會」近年亦未見舉辦游泳相關活動，舉例凱聯體育會的網站最後更新為2006年；「Mantas Swimming Club」網站於2020年公布，活動因疫情全部取消，至今未再更新網站及facebook內容；美青體育康樂聯會有限公司則在上月分別舉辦三葉球比賽及慶回歸內地旅遊團。部分則有舉辦游泳相關活動，如「海熊游泳會」與關愛隊合作，在7至9月為低收入及綜援家庭兒童提供免費游泳班。

何敬康將伙方力申晤泳總 倡政府加入

王敏超昨回覆本報表示，大部分泳總委員是義務工作，身兼其他工作較繁忙，在「零分泳會」無影響泳總運作下，未有處理有關事宜。他強調下周開會商討「不代表存在問題」，執委會需了解有關屬會資料及工作，才能決定如何跟進。王敏超稱，即使部分屬會未必有參與賽事，但泳總幾乎每周舉辦比賽，動員多人支援，例如擔當評判等，是次會面將審視有關紀錄。

游泳港隊前代表方力申開辦泳會屬最低級的「競賽屬會」，故旗下泳手未能參加錦標賽，新民黨立法會議員何敬康下周將聯同方力申與泳總會面，商討有關個案。何表示，將同時表達對「殭屍泳會」的關注，他說正草擬建議書，包括屬會的升降機制及資源分配等，以改善體育總會的管治。至於需否第三方加入商討，他認為政府不能袖手旁觀，包括泳總在內的體育總會管治為人詬病，政府理應帶頭協助改善相關機制。

明報記者