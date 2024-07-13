多啦A夢展今開門 研「返鄉下」巡展

收費及免費展區各由兩部分組成（見表），主辦單位提醒最少預留30分鐘辦入場手續。星光大道昨起單向人流管制星光大道通往K11 MUSEA所有通道至展期結束，現場有工作人員稱需預約的戶外展區可容納80人，每20分鐘便由下批市民內進。

作者女：盼告訴父海外多粉絲

勝又日子昨現身開幕禮，稱是次展覽是至今最大規模活動，冀大家重拾兒時回憶，亦讓首次認識多啦A夢的人感受其魅力。她引述父親稱「小朋友的夢想與願望是每個人的基礎」，這句話構成作品核心理念，相信父親當時未必料到作品會於文化和歷史背景截然不同的海外受推崇，是次到港看到四處都是多啦A夢，很想告訴父親，跨越海洋的港人非常喜愛多啦A夢。

主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫（SK Lam）也是香港12年前「多拉A夢誕生前100年」的策展人，他冀今次展覽為市民帶來愉快體驗，暫不考慮延長收費區展期，因要視乎人手及檔期等因素，但之後會在昂坪及不同地鐵站放置約20多個雕塑，讓市民「不用一定要迫一個地方」。

搶先打卡者期待開放後更美

記者昨午約1時於戶外免費區對出星光大道一帶觀察，發現有不少途人「打卡」甚至雨中撐傘留影。來自廣東的黃小姐因辦公室在展區附近故趁機過來拍照，她說現時看已覺效果不錯，開放後可能會更驚艷，惟明星立牌「有一點突兀」，之前在網上有看到展覽資訊，不過「無動力安排時間」，下一輪再看會否預約到。

曾參觀12年前多啦A夢展、與太太路經的朱先生表示，看不出展品與之前有何不同，但自己算是「老粉絲」，認為展覽值得遊客及港人觀賞。

文體旅局長楊潤雄於開幕禮致辭說，多啦A夢陪着大家一起成長，也陪着香港成長，相信今次巡展會為香港帶來很好的大型活動。