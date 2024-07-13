李夏茵：港青少 新醫學院須有新收生源

李夏茵表示，新醫科課程須合乎醫委會標準，培訓的學生能獲本地職業資格，強調醫委會對醫科課程有特定要求，課程內容應貼合本地需求，舉例鼻咽癌等病只在香港及華南地方出現，若課程只「搬字過紙」仿外國大學，則相對較難達醫委會標準。

關注融資問題 能否推動創科

她續稱，新的醫科課程要有新的收生來源，現時香港年輕人較少，不可能每個人都投身醫療業；亦關注新課程能推動醫療創科發展，讓更多醫療人員有意識。

李亦表示，經營醫科課程花費昂貴，大學需有詳細計劃，包括如何投放資源及如何融資確保課程持久性，局方亦對以現時醫院作為教學醫院有保留，因現有醫院以臨牀服務為主，基本配套不適合作為教學醫院。

另外，政府推算普通科護士明年欠9500人，至2030年欠8700人，較上次推算欠3679人顯著增多。立法會衛生事務委員會主席陳凱欣關注推算差距大的原因，稱數字令人「非常非常憂慮」，認為當局過於倚賴《護士註冊條例》獲通過，關注明年欠缺9500人會影響哪些服務及當局有否臨時應對方法。

李夏茵稱，今次推算方法不同，上次推算很多數據不確定，強調落差「可理解」。她稱明年彌補9500人的欠缺「基本無可能」，會檢視護士現有工作，分擔部分給病房助理。醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏說，會透過增加本地收生學額、工作流程上應用科技減輕負擔、吸引海外護士來港等方式彌補人手。

盧：護士修例通過後 赴星馬招聘

立法會將於下周三（17日）會議恢復《2023年護士註冊（修訂）條例草案》二讀辯論。醫衛局長盧寵茂接受報章訪問稱，修訂通過後醫管局將到新加坡及馬來西亞開展招聘，當地很多護士懂中文，而香港工資具吸引力，樂觀估計今年底將有首批海外護士來港。