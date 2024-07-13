科大籌建醫學院 中大前院長任顧問 研與倫敦帝國學院合辦 林正財：多一所是好事

【明報專訊】科技大學表明爭取建立本港第三間醫學院，據本報從兩個獨立消息來源了解，科大就籌建醫學院邀請中文大學前副校長兼醫學院前院長霍泰輝任顧問，並探討與倫敦帝國學院（Imperial College London）合作辦醫學院。行政會議成員林正財昨回應本報查詢，認為本港設立一間研究型醫學院是「好事」，對本港生物科技及生物醫學發展均有裨益。醫務衛生局長盧寵茂日前接受大公文匯訪問稱，建新醫學院要「小心考慮」多項因素，包括公帑、競爭及質素。
科大回應本報查詢與倫敦帝國學院合作詳情稱，正持續與相關政府部門商討方案細節，期盼計劃可盡快推展，相信項目對香港和祖國都有利。翻查資料，為科大籌建醫學院任顧問的霍泰輝，於1984年即中大醫學院成立3年時加入兒科學系，歷任該系主任、兒科講座教授、醫學院長及中大副校長等職位。
盧寵茂關注能否達醫委標準
盧寵茂接受大公文匯訪問稱，政府需小心考慮多項因素，建新醫學院的公帑使用或涉數十億甚至過百億元；另要平衡新舊醫學院，包括考慮會否出現收生競爭及削弱兩間醫學院的教學人手。盧又關注新設的課程能否達醫委會標準，形容「最壞打算，屆時培訓了一群醫學生出來，得不到醫務委員會的認可……這不是我們願意看到的」。
醫衛局周一（8日）發稿稱，一直與科大保持溝通，目前只收到數頁的初步構思及投影片，現階段評論言之尚早。副局長李夏茵昨再在立法會衛生事務委員會稱，教育局至今未收到有關大學具體建議書，收到後醫衛局會一同研究。李又稱，已提醒相關院校需注意重要因素，包括要諮詢和參考醫委會等持份者意見，並關注新收生來源及融資方式。
林哲玄：兩大難增額 非加大課室即可
醫療衛生界議員林哲玄接受本報訪問認為，多一間院校成立醫學院有好處。他指出，在現有兩間醫學院再增加學額有困難，並非增加課室容量就可處理，亦要有足夠教學人員及教學醫院配合。
林認為，在有多一間醫學院下，可促進教學及科研的良性競爭；而目前本港醫學院未有招收海外學生，日後學額增加，將更有條件及資源容許非本地生入讀，為學生營造更國際化學習環境。他說，財赤下用公帑設立多一間醫學院是一個問題，但非不能解決。
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