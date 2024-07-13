明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

科大籌建醫學院 中大前院長任顧問 研與倫敦帝國學院合辦 林正財：多一所是好事

【明報專訊】科技大學表明爭取建立本港第三間醫學院，據本報從兩個獨立消息來源了解，科大就籌建醫學院邀請中文大學前副校長兼醫學院前院長霍泰輝任顧問，並探討與倫敦帝國學院（Imperial College London）合作辦醫學院。行政會議成員林正財昨回應本報查詢，認為本港設立一間研究型醫學院是「好事」，對本港生物科技及生物醫學發展均有裨益。醫務衛生局長盧寵茂日前接受大公文匯訪問稱，建新醫學院要「小心考慮」多項因素，包括公帑、競爭及質素。

科大回應本報查詢與倫敦帝國學院合作詳情稱，正持續與相關政府部門商討方案細節，期盼計劃可盡快推展，相信項目對香港和祖國都有利。翻查資料，為科大籌建醫學院任顧問的霍泰輝，於1984年即中大醫學院成立3年時加入兒科學系，歷任該系主任、兒科講座教授、醫學院長及中大副校長等職位。

盧寵茂關注能否達醫委標準

盧寵茂接受大公文匯訪問稱，政府需小心考慮多項因素，建新醫學院的公帑使用或涉數十億甚至過百億元；另要平衡新舊醫學院，包括考慮會否出現收生競爭及削弱兩間醫學院的教學人手。盧又關注新設的課程能否達醫委會標準，形容「最壞打算，屆時培訓了一群醫學生出來，得不到醫務委員會的認可……這不是我們願意看到的」。

醫衛局周一（8日）發稿稱，一直與科大保持溝通，目前只收到數頁的初步構思及投影片，現階段評論言之尚早。副局長李夏茵昨再在立法會衛生事務委員會稱，教育局至今未收到有關大學具體建議書，收到後醫衛局會一同研究。李又稱，已提醒相關院校需注意重要因素，包括要諮詢和參考醫委會等持份者意見，並關注新收生來源及融資方式。

林哲玄：兩大難增額 非加大課室即可

醫療衛生界議員林哲玄接受本報訪問認為，多一間院校成立醫學院有好處。他指出，在現有兩間醫學院再增加學額有困難，並非增加課室容量就可處理，亦要有足夠教學人員及教學醫院配合。

林認為，在有多一間醫學院下，可促進教學及科研的良性競爭；而目前本港醫學院未有招收海外學生，日後學額增加，將更有條件及資源容許非本地生入讀，為學生營造更國際化學習環境。他說，財赤下用公帑設立多一間醫學院是一個問題，但非不能解決。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕香港科技大學 醫學院

上 / 下一篇新聞

李夏茵：港青少 新醫學院須有新收生源
李夏茵：港青少 新醫學院須有新收生源
議員批醫療事故通報退步 醫局：檢討委員會跟進
議員批醫療事故通報退步 醫局：檢討委員會跟進
多啦A夢展今開門 研「返鄉下」巡展
多啦A夢展今開門 研「返鄉下」巡展
揭零分泳會 王敏超：無影響故未處理 至少4會無聯絡方法 部分近年未辦游泳活動
揭零分泳會 王敏超：無影響故未處理 至少4會無聯絡方法 部分近年未辦游泳活動
上半年收767棄貓升11% 愛協迫爆籲領養
上半年收767棄貓升11% 愛協迫爆籲領養
楊潤雄：配合商品服務 助推熊貓經濟
楊潤雄：配合商品服務 助推熊貓經濟
警狎鄰家童囚9月 官斥沒悔 創傷報告稱事主夢到被告變惡魔 常感私處癢
警狎鄰家童囚9月 官斥沒悔 創傷報告稱事主夢到被告變惡魔 常感私處癢
摑女兒致眼矇 警自簽守行為
摑女兒致眼矇 警自簽守行為
遭質疑未早投訴警暴 屠龍被告：憂報復信法庭
遭質疑未早投訴警暴 屠龍被告：憂報復信法庭
法律生暴動罪脫發還重審 判辭：環境證供「疊加效應」強
法律生暴動罪脫發還重審 判辭：環境證供「疊加效應」強
獨離家潛水打魚 中年漢海底救起不治
獨離家潛水打魚 中年漢海底救起不治
財司辦年度報告 無列國安專款餘額
財司辦年度報告 無列國安專款餘額
點對點交通供求 將到景點機場的士站調查 運署：搭非法車未必講 想方法估需求
點對點交通供求 將到景點機場的士站調查 運署：搭非法車未必講 想方法估需求
Uber交意見書：月創逾3億經濟價值
Uber交意見書：月創逾3億經濟價值
不接受欖隧非繁忙免費 運物局：需恪守用者自付
不接受欖隧非繁忙免費 運物局：需恪守用者自付
東區醫院AI助認障治療 機械人對答引導患者 善用治療時間
東區醫院AI助認障治療 機械人對答引導患者 善用治療時間
鼓勵私醫紀錄存「醫健通+」 醫衛局：修例解決技術授權問題
鼓勵私醫紀錄存「醫健通+」 醫衛局：修例解決技術授權問題
記協覆核查車牌案9‧24審
記協覆核查車牌案9‧24審
「讓路」控煙 免轉介物理治療再擱置 連續3年抽起法案感失望 治療師冀盡快便利病人
「讓路」控煙 免轉介物理治療再擱置 連續3年抽起法案感失望 治療師冀盡快便利病人
借錢先付錢 假中介詐騙 7人落網 事主最多失190萬
借錢先付錢 假中介詐騙 7人落網 事主最多失190萬
貨車西貢失控翻側 司機一度受困
貨車西貢失控翻側 司機一度受困
康樂會打羽球昏迷 「三高」男子送院不治
康樂會打羽球昏迷 「三高」男子送院不治
九市速遞：南沙設專責前台 提升企業服務 一站式受理訴求再轉介 務求「事事有回音」
九市速遞：南沙設專責前台 提升企業服務 一站式受理訴求再轉介 務求「事事有回音」
九市速遞：完成南段熱滑試驗 深圳灣口岸年內通地鐵
九市速遞：完成南段熱滑試驗 深圳灣口岸年內通地鐵
九市速遞：廣州放寬港澳居民買樓
九市速遞：廣州放寬港澳居民買樓
九市速遞：穗撤A級景區實名預約
九市速遞：穗撤A級景區實名預約
灣區手記：採訪團後感
灣區手記：採訪團後感
【Emily】港隊征奧 立會撐腰
【Emily】港隊征奧 立會撐腰
【Emily】羅淑佩忙裏偷「行」多啦A夢展
【Emily】羅淑佩忙裏偷「行」多啦A夢展
【Emily】代特首赴法國國慶酒會 財爺：財赤都唔會再徵葡萄酒稅
【Emily】代特首赴法國國慶酒會 財爺：財赤都唔會再徵葡萄酒稅
【Emily】立會午間音樂會 議員忙裏偷「聽」
【Emily】立會午間音樂會 議員忙裏偷「聽」