科大籌建醫學院 中大前院長任顧問 研與倫敦帝國學院合辦 林正財：多一所是好事

科大回應本報查詢與倫敦帝國學院合作詳情稱，正持續與相關政府部門商討方案細節，期盼計劃可盡快推展，相信項目對香港和祖國都有利。翻查資料，為科大籌建醫學院任顧問的霍泰輝，於1984年即中大醫學院成立3年時加入兒科學系，歷任該系主任、兒科講座教授、醫學院長及中大副校長等職位。

盧寵茂關注能否達醫委標準

盧寵茂接受大公文匯訪問稱，政府需小心考慮多項因素，建新醫學院的公帑使用或涉數十億甚至過百億元；另要平衡新舊醫學院，包括考慮會否出現收生競爭及削弱兩間醫學院的教學人手。盧又關注新設的課程能否達醫委會標準，形容「最壞打算，屆時培訓了一群醫學生出來，得不到醫務委員會的認可……這不是我們願意看到的」。

醫衛局周一（8日）發稿稱，一直與科大保持溝通，目前只收到數頁的初步構思及投影片，現階段評論言之尚早。副局長李夏茵昨再在立法會衛生事務委員會稱，教育局至今未收到有關大學具體建議書，收到後醫衛局會一同研究。李又稱，已提醒相關院校需注意重要因素，包括要諮詢和參考醫委會等持份者意見，並關注新收生來源及融資方式。

林哲玄：兩大難增額 非加大課室即可

醫療衛生界議員林哲玄接受本報訪問認為，多一間院校成立醫學院有好處。他指出，在現有兩間醫學院再增加學額有困難，並非增加課室容量就可處理，亦要有足夠教學人員及教學醫院配合。

林認為，在有多一間醫學院下，可促進教學及科研的良性競爭；而目前本港醫學院未有招收海外學生，日後學額增加，將更有條件及資源容許非本地生入讀，為學生營造更國際化學習環境。他說，財赤下用公帑設立多一間醫學院是一個問題，但非不能解決。

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