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港聞

港聞二

【Emily】港隊征奧 立會撐腰

【明報專訊】巴黎奧運會今個月26號開幕，立法會噚日為出戰嘅港隊代表舉辦打氣活動，主席梁君彥、文體旅局長楊潤雄、身兼港協暨奧委會副會長嘅霍啟剛及一眾議員，加埋8個退役及現役港隊運動員出席，仲即場測試體能，分別有平板支撐、閉目單腳站立、立定跳遠、手握力、3分鐘台階測試同坐地前伸，每個攤位都有前港隊代表協助。

梁君彥感謝郭晶晶借出「私伙」

梁君彥話立法會一定會全力支持港隊，又感謝霍啟剛太太、奧運跳水冠軍郭晶晶借出「私伙」，展出2016年里約奧運服、2022年北京冬奧兩套中國代表嘅領獎服，畀大家一睹風采。梁君彥又話，立法會將一連兩星期舉辦活動為運動員打氣，大堂嘅大屏幕亦會盡量播放港協暨奧委會為運動員製作嘅短片，同大家分享佢哋嘅奮鬥過程，並預祝港隊「穿金戴銀」。楊潤雄就特別提醒市民，除咗睇電視直播賽事，康文署喺18區都有「奧運直播區」，好多商場都會轉播，鼓勵大家支持香港運動員。

霍啟剛提到今次出戰選手入面有「五朝元老」，亦有約20人首戰奧運，反映港隊後繼有人。今屆奧運選手村因為環保無裝冷氣，霍笑住話多次以團長身分帶隊比賽，每次都有唔同挑戰，今次要自備冷氣機就係第一次，佢感謝政府努力協調，令運動員喺巴黎都有冷氣歎。

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