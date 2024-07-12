明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

狗獨留亡 飼主認棄腐肉囚4周 官質疑應控虐畜

【明報專訊】男子原本與女友一同飼養9歲鬆獅狗女，兩人分手後，他獨自在工廈養狗，惟今年1月，保安員發現該單位傳出惡臭，揭發狗女已死，屍體腐化至餘下皮毛。涉案男子昨在西九龍裁判法院承認「放置腐肉及發出惡臭的物品在私人財產上」罪名，被判囚4星期。裁判官形容，法庭處理案件無數，本案非常惡劣和令人不快，強烈懷疑應控告更重的殘酷對待動物罪。裁判官斥被告任由狗孤獨病死，行為極不負責任。

控方：已腐化無法驗死因

被告余凱杰（31歲）昨自行求情稱後悔令狗去世。裁判官溫紹明質疑，不相信有人在單位遺留狗屍，「反而相信佢未死之前，你已經唔理佢死活，任由佢腐化」。被告否認無理會狗，溫官再質疑「你有病自己會否睇醫生？明知有病，唔帶佢睇醫生，係咪害死佢啊？咁同虐待有無分別？」

溫官關注，本案控罪主要處理公共衛生問題，控方好像「夾硬」控告不符立法原意的控罪。控方解釋，涉事狗屍已腐化，無法驗出死因，亦無證據支持狗如何死亡。溫官稱「我明嘅，但好無奈」，控方以現時控罪提控，是「無辦法之中的一個選項」。

案情稱，被告和女友交往時共同養狗，女友是登記狗主。兩人分手後，被告獨自養狗。今年1月15日早上，工廈保安發現單位傳出惡臭，破門發現洗手間有一具瘦小的狗屍，已腐化餘下皮毛，皮膚猶如乾身的皮革，無法驗出軟組織。

保安聯絡「毛孩關愛組」義工檢驗晶片，透過漁護署識別狗主，被告女友不久報警。被告警誡下稱，一年前將狗放在單位，而狗逝世前兩日無法進食，「相信佢係病死」。被告承認於空置工廈單位養狗，約於去年11月發現狗無胃口，但無帶牠看獸醫，最終發現狗死亡。

【案件編號：WKCC 3027/24】

相關字詞﹕腐屍 晶片 漁護署 殘酷對待動物

上 / 下一篇新聞

涉爭執弒繼父 子控誤殺母姊控妨司法 死者頭部疑遭踢踩 3人皆稱兩度跌倒
涉爭執弒繼父 子控誤殺母姊控妨司法 死者頭部疑遭踢踩 3人皆稱兩度跌倒
中一書價達5000 家長嘆「貴咗好多」有擬買舊書
中一書價達5000 家長嘆「貴咗好多」有擬買舊書
1300萬元黃金鑄成零件嵌變壓器 圖走私日本
1300萬元黃金鑄成零件嵌變壓器 圖走私日本
「商會」誘投資申資助 騙400萬拘兩會計師
「商會」誘投資申資助 騙400萬拘兩會計師
可參賽百泳會 16個活躍度4年零分 方力申質疑殭屍屬會「磨爛席」 泳總：不影響資源分配
可參賽百泳會 16個活躍度4年零分 方力申質疑殭屍屬會「磨爛席」 泳總：不影響資源分配
舉報虐兒條例通過 刑罰兩級制最多囚3月 刊憲18月後生效 田北辰指難阻嚇投棄權
舉報虐兒條例通過 刑罰兩級制最多囚3月 刊憲18月後生效 田北辰指難阻嚇投棄權
稱「愛國者治港」後立會首激辯 田北辰轟法案委會「唔摻我玩」
稱「愛國者治港」後立會首激辯 田北辰轟法案委會「唔摻我玩」
多兩董事 正生3日4人被捕
多兩董事 正生3日4人被捕
扮銀髮體驗消費難 中學生籲建「長者友善」市場
扮銀髮體驗消費難 中學生籲建「長者友善」市場
警國產槍代左輪 月底換首批 料全換需12年 所涉公帑屬「保密」
警國產槍代左輪 月底換首批 料全換需12年 所涉公帑屬「保密」
殺妻案准上訴終院 拗應否納非作供陳述
殺妻案准上訴終院 拗應否納非作供陳述
余慧明：投票改變秩序無錯 官打斷 辯方求情稱非「死忠激進」 官指政治宣言不見悔意
余慧明：投票改變秩序無錯 官打斷 辯方求情稱非「死忠激進」 官指政治宣言不見悔意
區諾軒撰信 稱岑子杰反對阻財案
區諾軒撰信 稱岑子杰反對阻財案
屠龍被告稱警逼背案情 控方：倘屬實，交唔到功課
屠龍被告稱警逼背案情 控方：倘屬實，交唔到功課
掛外賣袋鐵騎撞輪椅翁 兩人同送院
掛外賣袋鐵騎撞輪椅翁 兩人同送院
驗糞測自閉風險 最快年底推 中大研發 稱腸道微生態有潛力成治療方案
驗糞測自閉風險 最快年底推 中大研發 稱腸道微生態有潛力成治療方案
美再延港緊急狀態 中方斥被害妄想
美再延港緊急狀態 中方斥被害妄想
事隔4年半 理大衝突5男控暴動刑毁
事隔4年半 理大衝突5男控暴動刑毁
切線問題襲的士司機 電動單車男涉5罪被捕
切線問題襲的士司機 電動單車男涉5罪被捕
陳奮涉姦撤控申訟費敗訴 判辭：事主曾求去被拒
陳奮涉姦撤控申訟費敗訴 判辭：事主曾求去被拒
冠心病漢打科興亡 陪審團裁死於自然
冠心病漢打科興亡 陪審團裁死於自然
截車檢武器「太空油」 褲襠有水漬司機被捕
截車檢武器「太空油」 褲襠有水漬司機被捕
潮行GBA：鐵路通鹽田 踏浪歎海鮮
潮行GBA：鐵路通鹽田 踏浪歎海鮮
灣區手記：補習商機 ／文：尚東美
灣區手記：補習商機 ／文：尚東美
【Emily】經3隧道 氫巴周日首過海 行城巴170號線 往返華富沙田
【Emily】經3隧道 氫巴周日首過海 行城巴170號線 往返華富沙田
【Emily】桃園律師公會訪港 話旅警升唔阻交流
【Emily】桃園律師公會訪港 話旅警升唔阻交流
【Emily】紅磡社區客廳開幕 陳國基盼「劏房變睡房」
【Emily】紅磡社區客廳開幕 陳國基盼「劏房變睡房」
【Emily】明報周日辦升學博覽 入場送天書
【Emily】明報周日辦升學博覽 入場送天書
【Emily】突破書誌成本飈 下年4月最後一期
【Emily】突破書誌成本飈 下年4月最後一期
【Emily】請油天三子遊埠 港航：製造快樂係本分
【Emily】請油天三子遊埠 港航：製造快樂係本分