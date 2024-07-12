冠心病漢打科興亡 陪審團裁死於自然

研訊合共傳召7名證人，死因裁判官周至偉昨早引導陪審團時，就案件提出3個結論供選擇，若陪審團裁定事主因注射疫苗後引發過敏反應，造成急性冠狀動脈症候群，可裁定為「死於意外」；若裁定事主死亡屬自身冠狀動脈疾病，死亡結論則為「死於自然」；若陪審團認為無足夠證據判斷，則可作出「存疑裁決」。

比數3：2 陪審團倡打針前查病歷

陪審團經商議後裁定事主死於自然，認為死因為室性心律不正（頑固性心室顫動）。陪審團建議所有疫苗接種機構要在提供任何疫苗注射前查閱接種人尤其長期病患者的病歷資料，包括透過醫健通查閱病史，或在注射前為他們檢查。

死者子稱倘有新資訊會上訴

事主兒子曾智雅於散庭後表示尊重法庭裁決。他表示心情上一定有不開心，但若有機會或找到新資訊會上訴。曾智雅稱，會向衛生署提出要求索取父親疫苗事故評估報告細節，包括如何評級及釐定相關的因果關係。

案情稱，事主曾慶城（終年62歲）於2021年8月6日在黃家麟醫生的私家診所接種第二劑科興疫苗，在診所逗留觀察時及當晚沒任何異常。翌日事主感疲倦在家休息，其後呼吸困難昏迷，送往北大嶼山醫院經急救及多次電擊搶救無效身亡。剖驗報告指死者冠狀動脈廣泛鈣化，多個區域主要分支九成閉塞，死因為冠狀動脈粥樣硬化閉塞。

早前證供提及，事主患有糖尿病7年，需接受最高劑量口服藥治療，但拒絕胰島素注射。周官總結證供時引述證人病理學家吳松基指出，糖尿病會增加罹患冠心病風險，而冠狀動脈疾病發作前可以無任何症狀，若心臟有七成閉塞已可引致隨時病發死亡。

周官亦引述專家證人心臟科醫生周慕慈指出，接種疫苗可能導致事主出現過敏反應，亦即急性冠狀動脈症候群，繼而惡化或加劇本身隱性冠心病；事主驗出高水平的免疫球蛋白E，以及出現突發性心律不正，皆可能反映他對疫苗凝固劑產生過敏反應。

周官最後引述另一名專家證人法醫服務顧問醫生潘偉明分析指出，並無證據顯示事主出現任何過敏反應症狀，而急性冠狀動脈症候群的過敏反應亦只會在短時間之內出現，即介乎1小時至6小時。

【案件編號：CCDI 680/2021】

（死因研訊）