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港聞

港聞二

陳奮涉姦撤控申訟費敗訴 判辭：事主曾求去被拒

【明報專訊】已清盤的恒大集團，前高層陳奮被指2021年企圖強姦一名女子，事主情緒受困擾下，控方終不提證供起訴。高院早前拒絕陳奮一方的訟費申請，陳奮再申請終審法院的上訴許可，終院上周拒絕其申請，昨頒下理由書，裁定陳自招嫌疑。判辭透露，事主記得當日曾着陳放她離開，稱其父親得知後不會放過陳，陳說「我不在乎你父親是誰，我現在就想要」。

指控方不起訴不代表無檢控基礎

申請人陳奮（案發時37歲）原被控2021年3月2日在某住宅單位企圖強姦事主X。就原審法官張慧玲誤以為X曾在初級偵訊作供，判辭指出，控方接納精神科醫生建議一度押後案件，相信X能作供，其後控方第二度申請押後被拒，才決定不提證供起訴，致陳脫罪。判辭認為，基於醫療報告「過分樂觀」的分析，控方最終做法不代表案件無檢控基礎。

事主胸圍發現陳衣物纖維

申請方另爭議張官錯誤將控方依賴的證據視為支持指控的理由，稱陳無自招嫌疑。判辭提到，陳與X在案發前一天才認識，陳邀請她出席翌日飯局，X明顯大醉，處於極度脆弱狀態，甚至將衣物遺留在餐廳廁所。陳送X回家並逗留逾半小時，離開時衣衫不整，向X發信息稱「今日抱歉，請保重」，X的胸圍亦發現陳衣物纖維。病理學家推斷X身上瘀傷顯示其膝蓋和雙腿曾被大力抓住。

X對案發經過有一定記憶，她在證人供辭指稱陳奮侵犯她時，她多次嚷說：「讓我走，讓我走，你知不知道我父親是誰？他回來後會殺掉你。」陳以普通話回應：「我不在乎你父親是誰，我現在就想要。」事後陳發了一份某委員會成員的名單給X，問其中有否X的父親。判辭稱，法庭一般會作出有利被告的訟費命令，但本案情况有別，沒理據干預原審法官決定，駁回上訴許可申請。

【案件編號：FAMC 4/23】

相關字詞﹕訟費 終審法院 企圖強姦 陳奮 恒大集團

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