切線問題襲的士司機 電動單車男涉5罪被捕

被捕28歲陳姓男子涉嫌駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、不小心駕駛、襲擊致造成身體傷害（AOABH）及沒有第三者保險而使用車輛。行動中，警方檢獲涉案電動單車及被捕男子當時身穿衣物。

停燈位時爭執 拉開車門伸手襲擊

網上流傳短片，一輛的士沿觀塘繞道支路往茶果嶺道，至落橋位時打燈由右線切至中線，其間在的士後方中線行駛的電動單車疑需急煞及切往左線閃避，及後兩車停在鯉魚門道燈位，單車男子靠近的士左車窗與司機爭執，其後下車走到右邊拉開的士車門，伸手進車廂襲擊司機。

觀塘警區反三合會行動組督察鄧智成表示，事發上月14日傍晚約6時許，的士沿茶果嶺道三線切入二線時，後方約10米有一名男子在未戴頭盔下駕駛電動單車，的士切線期間，該男子突然橫過單白線，切入最左線後停車。該男子疑因為不滿事主駕駛技術及態度，突然打開的士車門與司機爭執，並徒手襲擊司機右臂，其後再登上電動單車逃去。警方接獲事主網上報案後，翻查大量閉路電視片段，鎖定涉案男子，展開拘捕行動。