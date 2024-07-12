驗糞測自閉風險 最快年底推 中大研發 稱腸道微生態有潛力成治療方案

31種腸道微生態標誌物組成

研究團隊2021至2023年期間跟進1627名1至13歲兒童，部分患有自閉症，並蒐集他們糞便樣本，利用宏基因組測序分析，以及蒐集他們於飲食、藥物或共病的數據。團隊發現自閉症兒童腸道有多種微生物、微生物基因及代謝通訊路徑出現改變，再利用機器學習模型，組合31種標誌物開發非入侵自閉症診斷工具，靈敏度及特異度分別為94%及93%。

中大醫學院亦完成一項先導臨牀研究，透過增強兒童腸道內的腦部傳遞物質「γ-胺基丁酸」治療自閉症，並研發微生態配方為30名4至11歲自閉症兒童提供12星期療程，初步發現可緩解感官敏感和焦慮症狀15%至20%，且無不良反應。

身兼中大裘槎醫學科學教授的黃秀娟說，現有自閉症診斷是臨牀評估，徵狀輕微的年幼兒童可能會被遺漏而延遲診斷。她說今次研究發現自閉症兒童腸道細菌發展遲緩，亦較少細菌種類，並會影響代謝物等，而新檢測工具可用於不同年齡和性別的兒童。

中大醫學院前院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮說，檢測腸道微生態可作為及早診斷自閉症的非入侵工具，研究亦顯示調節腸道微生態極具潛力成為治療自閉症的新方案，有望幫助父母管理孩子日常情緒問題。他預計檢測工具最快今年底至明年初可臨牀應用，由家長蒐集子女糞便樣本交至醫院，約一周後有診斷報告。