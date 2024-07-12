屠龍被告稱警逼背案情 控方：倘屬實，交唔到功課

李家田稱遭打氣門踢腰掌摑

控方：警有肚腩彎身打？

李家田供稱，他2020年6月11日在家被捕，當時有警員對他使用武力及水刑。控方大律師周凱靈細問李當時情形，李指當時自己上身赤棵、雙手反鎖在背，坐在無扶手的椅子，分別被3名警員打氣門、踢腰及掌摑，體感過程持續30至45分鐘。周問，警員是否「拳拳到肉」？李不同意，認為警員沒用全力，「痛嘅，但唔係好痛」。

控方提出，被指打李家田氣門的警員體形較大，問警員是否頂着「大肚腩」彎低身打其氣門？李確認。控方又稱，難以想像警員如何「起腳側踢」，邀請李即席示範，後又質疑動作難發力。被問到傷勢，李指腹部無傷痕，腰有約6厘米紫色瘀傷，沒感到面部腫脹。

稱假口供認試彈 控：無記錄

李續指，及後他再遭警員執行水刑8至10次，並被告知黃振強已全盤托出行山試槍一事，但手槍數量「對唔到數」。控方質疑當時警方已檢獲3支手槍，怎會稱不對數？李說不清楚，他害怕警方會再武力對待，遂作假口供招認，包括承認行山時試炸彈、手槍是以膠袋包着放入綠色袋。控方反指如李所言屬實，為何警方沒將此記錄在記事冊？

控方指李在錄影會面中的表現「交唔到功課」，連黃振強的名稱亦只說出「強」字。李指自己按指示訛稱曾試炸彈、吳智鴻把槍給他、槍內有14發子彈，以及曾在倉庫看見防彈衣等。控方續指，相信李在錄影會面時應不希望再惹更多是非，但為何他不訛稱還槍予吳後，已把原本裝槍的袋扔掉，而是指稱自己家中的綠色袋？李表示受「不人道待遇」後望盡量滿足警方，第一時間想起自己常用的綠色袋。

被問拍片進度 稱只有訪綱

李家田早前供稱為取材拍攝紀錄片，故沒退出屠龍群組。控方關注紀錄片工作進度，並詢問李在示威現場的角色；李承認除了庭上展示的訪問大綱，沒做過其他工作，亦未曾訪問示威者感受。

【案件編號：HCCC 164/22及255/23】

（反修例風暴）