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港聞

港聞二

區諾軒撰信 稱岑子杰反對阻財案

【明報專訊】參選九龍西的社民連岑子杰，獲從犯證人區諾軒撰寫求情信。區形容岑是初選協調會議反對無差別否決預算案的「關鍵人物」，並信奉非暴力原則。辯方求情稱，岑的罪責有別於其他被告，參與涉案串謀計劃的程度較輕微。據了解，區諾軒2022年12月、即上庭作供之前，主動替岑寫求情信。

九西不達共識「關鍵人物」

代表岑子杰的大律師郭憬憲昨在庭上簡短陳辭稱，辯方已呈交書面求情陳辭，只想口頭補充兩點。郭呈上同案認罪被告區諾軒撰寫的求情信，稱信件講述岑2018至2020年擔任民陣召集人的情况。

根據區諾軒以英文撰寫的求情信，區稱希望法庭考慮岑的政治傾向，寬大處理本案。區形容岑是在九龍西初選協調會議上反對無差別否決財案的「關鍵人物」，儘管岑後來犯事，其意見具有「決定性」作用，得以阻止否決財案成為九西會議的共識。區又說，岑恪守非暴力原則，舉辦公眾遊行時會與警方協調。

大狀提案底指改過 集會守規

郭憬憲庭上補充另一點，稱岑子杰有刑事案底，涉及2012年干犯協助組織未經批准的公眾集會等罪名，被判罰款。法官李運騰質疑，法庭不會考慮近10年前的案底，辯方毋須陳辭。郭強調，岑有案底不是加刑因素，重點是他已從錯誤中學習，他2019年以民陣名義舉辦不少公眾集會，事前均申請警方不反對通知書，不會重蹈覆轍。

此外，法官早前要求辯方大律師黃俊嘉指出王百羽誤以為初選謀劃合法的具體發言。黃昨稱，王2020年7月出席「抗爭派」記者會，當記者問否決所有議案涉嫌違反《港區國安法》，有發言者稱立法會議員否決議案為合法權力，王回答「係啊」，反映王錯誤理解法律。

（初選案）

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