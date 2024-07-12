余慧明：投票改變秩序無錯 官打斷 辯方求情稱非「死忠激進」 官指政治宣言不見悔意

辯方昨續就參加「超區」的王百羽、衛生服務界的余慧明，以及九龍西的岑子杰求情陳辭，其中透露區諾軒代撰的求情信稱岑反對無差別否決預算案（見另稿）。辯方一連兩天完成第四批被告求情，新界西參選人將於本月30日起求情。

辯：無辦論壇 參與度低

辯方大律師石書銘表示，余慧明現年30歲，已婚，大學畢業後出於使命感投身醫護界，任職註冊護士，曾在深切治療部工作；余以往對政治不感興趣，屬政治素人，至2019年新冠疫情危及廣大市民，她組織工會向當局反映專業意見，其後參選，惟未有因服務大眾獲嘉許，反被定罪。法官陳仲衡聞言反駁，余是因涉案言行罪成，非因服務民眾。

談到參與程度，石書銘稱余慧明不欲分薄選票而參加最單純的初選，令議會更能反映民意，她無意實行謀劃，衛服界亦無舉辦論壇，參選人無開會商議謀劃，與其他選區不同，余是單獨行事。

倡合法表達 難再當護士冀輕判

石解釋，余於國安法生效前撰文講述「35+」，她相信戴耀廷稱計劃合法。作為醫護的余不想見到死傷，無訴諸暴力，正如她提過病人受催淚煙影響，余倡以罷工等合法手段表達訴求，她在抗爭派記招亦沒提否決。石強調余有理想及溫和，出獄後很可能無法再當護士，已付出代價，望法庭輕判。

「23條屬憲制責任 普選何嘗不」

石書銘引述余慧明親撰的求情信稱，對她而言一切源於2019年反修例運動，逾百萬市民上街和平示威，惟反對聲音未被聽見，演變成暴力示威；2020年，余相信政府仍對市民訴求充耳不聞，她不欲見示威者被捕及犧牲，加上政府未能及時採取措施預防疫情，余想參加立法會選舉，進入政治體制取得更多議價能力改變死局，卻因而被指稱顛覆政權，這在其他民主國家聞所未聞。

余在信中續說，法庭裁定五大訴求是空中樓閣，但落實雙普選訴求是基本法承諾，若政府認為制定23條屬憲制責任，落實雙普選何嘗不是？余自言唯一犯的錯可能是「太愛香港」。石未讀畢全信，法官陳慶偉打斷他指這非求情信，法官李運騰亦指看不到該信有助減刑。石表示旨在呈現余的想法。陳慶偉續稱不見得余有悔意，法官亦無要求她有悔意，這是她的選擇，辯方可以不求情。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

明報記者

（初選案）