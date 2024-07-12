殺妻案准上訴終院 拗應否納非作供陳述

沒作供但向醫生陳述 屬否傳聞證供

申請人李長再（案發47歲）涉2015年10月28日謀殺李麗雅（46歲）。申請一方爭議，若被告沒於審訊作供，他向醫生就其背景和案發時精神狀態及相關情况的陳述，是否屬傳聞證供而不應予以比重，亦因而導致醫生的專家意見不能被接納。終院判辭稱，相關議題有足夠重要性和具爭辯之處，批准上訴許可。

自殺協定須否顧死者意願 不納議題

案中另一爭議涉及《殺人罪行條例》中有關「自殺協定」的詮釋，是否應考慮死者事發時意願。終院不接納此為上訴議題，原審法官無就此部分引導亦不會對申請人造成重大和嚴重不公。

案情顯示，申請人當日與妻一同截的士，他坐副駕駛座，二人目的地最初不一，申請人最終要求司機載他們到落馬洲關口。不久他要求如廁，司機遂將車泊在觀塘海濱道，數分鐘後申請人與妻折返並同坐後座，當的士駛進大老山隧道時，妻子突尖叫，申請人將她的頭部按低，她掙扎數聲後安靜下來。申請人曾在車上自言自語說「要走一齊走，要跳一齊跳」，警員接報到場時發現申請人用皮帶勒頸。

【案件編號：FAMC 16/23】