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港聞二

警國產槍代左輪 月底換首批 料全換需12年 所涉公帑屬「保密」

【明報專訊】警方引入兩款國產半自動手槍，逐步取代兩款美國製手槍。首批完成訓練人員本月底將配備新手槍執勤。據悉，受訓需時約3天並要通過考核，預計整個警隊需約12年才能全面更換。《港區國安法》實施後美國實施制裁，包括禁止向本港出售警察裝備。被問到是否憂外國制裁影響添置裝備而更換手槍，支援部警司高卓恒昨稱，需確保維修、保養及供應可持續性，採購新裝備需具前瞻，配合警隊長遠需要和行動部署。他強調警方採購時保持開放，考慮不同地方供應的手槍，按政府既定程序「擇優而取」。

被問避制裁 稱確保維修可持續

現時軍裝人員用「史密夫威信軍警十型」左輪手槍，刑事單位人員則用「適格紹爾」P250半自動手槍。警方昨稱，已採購兩款內地製9毫米手槍，型號為CF98-A和CS/LP5，分別供前線軍裝部和刑事單位人員使用。

彈匣更大 須受訓3天及格

槍械訓練科總督察鄧子良稱，兩款手槍安全性能和操作標準均達國際標準。他稱，新手槍設手動安全掣，讓警員將手槍設於安全模式，減低意外走火風險；而更換新手槍的彈匣簡單快捷，加快補充子彈速度。

較合手形 設安全掣減走火

被問到計劃所涉公帑及更換數量，高卓恒稱相關資料屬保密和牽涉行動細節，不便透露，僅強調數量絕對足以供所有警員使用。據悉，兩款新手槍分別填15發及7發子彈，但日後將維持每名警員在手槍及後備彈匣各持6發子彈。有別現時打開轉輪式彈槽以上彈器換子彈，日後警員可直接換彈匣。

有前線警員認為，新手槍較現有「貼近」手形，故較穩定。該警員歡迎警隊推出相關計劃，尤其是設有手動安全掣，有助減低走火風險；而新手槍更「袖珍」，出外執勤亦更方便。

衝鋒機動應變隊首批換

新手槍訓練課程將分階段按優次進行，首批接受訓練單位包括衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊及總部刑事部人員，本月25日起配備新槍執勤；而其他人員亦會分階段陸續受訓，未受訓人員則會繼續使用現有手槍。

翻查警方年報，撇除文職人員及輔警，截至去年底共有27,237名警員。警方稱，每年訓練到2000名警員轉用，若以相關數字推測，整個警隊需逾13年才能全面更換。惟消息稱，若未來10年內退休的警員，可選擇是否參與訓練，否則可維持用現有手槍。

牛頭角警員上彈走火無人傷

另外，牛頭角警署前日發生佩槍走火意外。警方昨稱一名隸屬牛頭角分區的男警務人員周三（10日）在分區警署上彈區為一支左輪佩槍上彈時，疑意外走火發射一彈，無人受傷。警方發言人重申，警隊就使用裝備有嚴格規定。案件交由牛頭角分區軍裝巡邏小隊第一隊跟進調查。

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