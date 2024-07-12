扮銀髮體驗消費難 中學生籲建「長者友善」市場

消委辦比賽推動學生考察

「智醒消費學堂」由消委會與教育局合辦，下設專題研習比賽「消費‧智專研」、IG帖文創作比賽及問答比賽等活動，藉此推動理性消費、可持續消費和綠色生活，以及消費與社區關懷。

「消費‧智專研」共有50隊入圍，今日舉行頒獎禮。廠商會中學4名中三生以「我的『耆』幻之旅」為題考察，獲初級組冠軍。團隊觀察本港長者的消費困難，利用道具模仿長者在耳目不清、行動不便下消費，包括將3公斤沙包綁腳，戴上耳塞和特製眼鏡，並揹上兩公升水模仿腰痠背痛，盼建立「長者友善」的消費市場。

隊員戴佳敏憶述，穿上道具到超市購物，體會到長者難以看清貨品的最佳食用日期字樣，亦未必看懂產品成分的英語描述。她們又發現，長者消費時常有心無力，又怕麻煩別人，建議社區組織舉辦長者網購班，商家安排人手滿足長者需要、放大標籤或價錢牌字體。

中華基金中學的中二隊伍獲初級組亞軍。團隊以「紙包飲品盒的新生」為題，研究紙包盒對消費文化的影響。隊員林倬愷說，眼見同學每逢小息都買紙包飲品，飲完就扔進垃圾桶，不太環保，遂先後到訪綠在區區及數個紙包盒回收點做訪問與現場觀察，他們發現大部分回收點位置隱閉。隊員稱專題研習令自己培養回收習慣，也有隊員減少買紙包飲品或自攜水樽。