明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

扮銀髮體驗消費難 中學生籲建「長者友善」市場

【明報專訊】網上騙案受害人趨年輕化，部分涉及投資加密貨幣、網絡遊戲「課金」。消委會副總幹事何應富向本報表示，學生在「消費知識膨脹」的年代，正面對新風險，消委會亦革新教育活動，今學年推出「智醒消費學堂」，加強多元及互動元素，冀接觸更多學生，協助建立正確消費價值觀。活動設專題研究，入圍學生隊伍的考察題目涵蓋NFT（非同質化代幣）、網購廢物、視障者消費及月經貧窮等。

消委辦比賽推動學生考察

「智醒消費學堂」由消委會與教育局合辦，下設專題研習比賽「消費‧智專研」、IG帖文創作比賽及問答比賽等活動，藉此推動理性消費、可持續消費和綠色生活，以及消費與社區關懷。

「消費‧智專研」共有50隊入圍，今日舉行頒獎禮。廠商會中學4名中三生以「我的『耆』幻之旅」為題考察，獲初級組冠軍。團隊觀察本港長者的消費困難，利用道具模仿長者在耳目不清、行動不便下消費，包括將3公斤沙包綁腳，戴上耳塞和特製眼鏡，並揹上兩公升水模仿腰痠背痛，盼建立「長者友善」的消費市場。

隊員戴佳敏憶述，穿上道具到超市購物，體會到長者難以看清貨品的最佳食用日期字樣，亦未必看懂產品成分的英語描述。她們又發現，長者消費時常有心無力，又怕麻煩別人，建議社區組織舉辦長者網購班，商家安排人手滿足長者需要、放大標籤或價錢牌字體。

中華基金中學的中二隊伍獲初級組亞軍。團隊以「紙包飲品盒的新生」為題，研究紙包盒對消費文化的影響。隊員林倬愷說，眼見同學每逢小息都買紙包飲品，飲完就扔進垃圾桶，不太環保，遂先後到訪綠在區區及數個紙包盒回收點做訪問與現場觀察，他們發現大部分回收點位置隱閉。隊員稱專題研習令自己培養回收習慣，也有隊員減少買紙包飲品或自攜水樽。

上 / 下一篇新聞

涉爭執弒繼父 子控誤殺母姊控妨司法 死者頭部疑遭踢踩 3人皆稱兩度跌倒
涉爭執弒繼父 子控誤殺母姊控妨司法 死者頭部疑遭踢踩 3人皆稱兩度跌倒
中一書價達5000 家長嘆「貴咗好多」有擬買舊書
中一書價達5000 家長嘆「貴咗好多」有擬買舊書
1300萬元黃金鑄成零件嵌變壓器 圖走私日本
1300萬元黃金鑄成零件嵌變壓器 圖走私日本
「商會」誘投資申資助 騙400萬拘兩會計師
「商會」誘投資申資助 騙400萬拘兩會計師
可參賽百泳會 16個活躍度零分4年 方力申質疑殭屍屬會「磨爛席」 泳總：不影響資源分配
可參賽百泳會 16個活躍度零分4年 方力申質疑殭屍屬會「磨爛席」 泳總：不影響資源分配
舉報虐兒條例通過 刑罰兩級制最多囚3月 刊憲18月後生效 田北辰指難阻嚇投棄權
舉報虐兒條例通過 刑罰兩級制最多囚3月 刊憲18月後生效 田北辰指難阻嚇投棄權
稱「愛國者治港」後立會首激辯 田北辰轟法案委會「唔摻我玩」
稱「愛國者治港」後立會首激辯 田北辰轟法案委會「唔摻我玩」
多兩董事 正生3日4人被捕
多兩董事 正生3日4人被捕
警國產槍代左輪 月底換首批 料全換需12年 所涉公帑屬「保密」
警國產槍代左輪 月底換首批 料全換需12年 所涉公帑屬「保密」
殺妻案准上訴終院 拗應否納非作供陳述
殺妻案准上訴終院 拗應否納非作供陳述
余慧明：投票改變秩序無錯 官打斷 辯方求情稱非「死忠激進」 官指政治宣言不見悔意
余慧明：投票改變秩序無錯 官打斷 辯方求情稱非「死忠激進」 官指政治宣言不見悔意
區諾軒撰信 稱岑子杰反對阻財案
區諾軒撰信 稱岑子杰反對阻財案
屠龍被告稱警逼背案情 控方：倘屬實，交唔到功課
屠龍被告稱警逼背案情 控方：倘屬實，交唔到功課
掛外賣袋鐵騎撞輪椅翁 兩人同送院
掛外賣袋鐵騎撞輪椅翁 兩人同送院
驗糞測自閉風險 最快年底推 中大研發 稱腸道微生態有潛力成治療方案
驗糞測自閉風險 最快年底推 中大研發 稱腸道微生態有潛力成治療方案
美再延港緊急狀態 中方斥被害妄想
美再延港緊急狀態 中方斥被害妄想
事隔4年半 理大衝突5男控暴動刑毁
事隔4年半 理大衝突5男控暴動刑毁
切線問題襲的士司機 電動單車男涉5罪被捕
切線問題襲的士司機 電動單車男涉5罪被捕
陳奮涉姦撤控申訟費敗訴 判辭：事主曾求去被拒
陳奮涉姦撤控申訟費敗訴 判辭：事主曾求去被拒
冠心病漢打科興亡 陪審團裁死於自然
冠心病漢打科興亡 陪審團裁死於自然
狗獨留亡 飼主認棄腐肉囚4周 官質疑應控虐畜
狗獨留亡 飼主認棄腐肉囚4周 官質疑應控虐畜
截車檢武器「太空油」 褲襠有水漬司機被捕
截車檢武器「太空油」 褲襠有水漬司機被捕
潮行GBA：鐵路通鹽田 踏浪歎海鮮
潮行GBA：鐵路通鹽田 踏浪歎海鮮
灣區手記：補習商機 ／文：尚東美
灣區手記：補習商機 ／文：尚東美
【Emily】經3隧道 氫巴周日首過海 行城巴170號線 往返華富沙田
【Emily】經3隧道 氫巴周日首過海 行城巴170號線 往返華富沙田
【Emily】桃園律師公會訪港 話旅警升唔阻交流
【Emily】桃園律師公會訪港 話旅警升唔阻交流
【Emily】紅磡社區客廳開幕 陳國基盼「劏房變睡房」
【Emily】紅磡社區客廳開幕 陳國基盼「劏房變睡房」
【Emily】明報周日辦升學博覽 入場送天書
【Emily】明報周日辦升學博覽 入場送天書
【Emily】突破書誌成本飈 下年4月最後一期
【Emily】突破書誌成本飈 下年4月最後一期
【Emily】請油天三子遊埠 港航：製造快樂係本分
【Emily】請油天三子遊埠 港航：製造快樂係本分