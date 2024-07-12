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港聞二

舉報虐兒條例通過 刑罰兩級制最多囚3月 刊憲18月後生效 田北辰指難阻嚇投棄權

【明報專訊】立法會昨日三讀通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，規定社工、教師、醫護等25類專業人士須舉報嚴重虐兒個案，最高罰則為監禁3個月及罰款5萬元。條例將於刊憲18個月後生效。實政圓桌田北辰認為刑罰過輕，未起阻嚇作用，要求監禁刑期提高至1年，但大部分議員不支持提高刑罰。勞福局長孫玉菡稱，政府建議的罰則已適當平衡各方意見，只要有監禁的罰則，已有足夠阻嚇力。

政府即日提增列嚴重傷害元素

執行指南明年完成

立法會經歷約7小時辯論，昨以79票贊成、0票反對、1票棄權下三讀通過條例草案。孫玉菡提出的修正案中，增設附表並列出構成「嚴重傷害」的元素，涵蓋有關身體虐待、心理虐待、性虐待和疏忽照顧，冀增加舉報門檻確定性；另外，為加強對強制舉報者的保障，修訂引入兩級刑罰制度，較輕微罪行最高刑罰為罰款5萬元，「情節嚴重」個案才須負上最高罰款5萬、監禁3個月的刑責（見表）。

當局亦計劃推出強制舉報指南，讓業界了解如何執行，預計明年下半年完成。孫玉菡稱製作指南會諮詢3個專業顧問團，包括社福、教育及醫療團隊，預期會運用科技，「專業人員只要在程式中逐條問題回答，程式會告訴他該情况是否屬於法律下的嚴重虐兒個案」。

三讀投棄權票的田北辰曾提出修正案，建議把監禁刑罰由最高3個月上調至1年。他認為法庭判決傾向「從寬不從嚴」，並引童樂居虐兒案為例，一名被告四度拉扯兩歲男童被判監3個月，惟所涉罪行最高刑期為10年，即判刑僅及最高刑罰的2.5%。田推算，若違反強制舉報條例最高3個月刑期計，可能只判監兩天，質疑違例者未及反省就出獄，阻嚇不大。

議員張欣宇亦質疑嚴重個案最多3個月監禁的刑罰過輕。他舉例，非法餵飼野生動物的最高刑罰監禁一年，對保護兒童採取更嚴厲措施是「天經地義」。不過，表決政府修正案時，張欣宇、林新強及謝偉銓投棄權票，田北辰不投票，田隨後要求立法會記錄其反對立場；三讀時，田北辰一人投棄權票，自言是「含淚」投票。

鄧家彪憂加辣致濫報

孫玉菡：已平衡各方意見

草案的法案委員會主席鄧家彪稱，條例草案是懲治明知有嚴重虐兒個案但不舉報、不跟進的25類指明專業人員，憂慮刑期「加辣」會令專業人士「機械式舉報」，大量舉報將分散政府資源，結果「好心做壞事」。

孫玉菡說，政府建議的罰則水平已適當平衡各方意見，有足夠阻嚇力，又稱3個月監禁與其他無履行法定責任舉報嚴重罪行，如販毒、恐怖活動等的罰則處於相同水平。

相關字詞﹕孫玉菡 鄧家彪 張欣宇 田北辰 虐兒 強制舉報虐待兒童條例草案

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