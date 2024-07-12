可參賽百泳會 16個活躍度連續4年零分 方力申質疑殭屍屬會「磨爛席」 泳總：不影響資源分配

明報記者 鄭啟智

方力申所辦泳會屬「競賽屬會」，三級制下該級別泳會不能派泳手參加錦標賽，其泳會一名9歲學生因而無法參賽，風波持續發酵。

準則涵泳員泳賽人數成績

泳總屬會三級制下，設有評分制度評估正式屬會及觀察屬會表現，分數影響泳會晉升及泳線分配。據本報取得2020至2024年度的計分表，撇除計算創會年期的基本分數，有16個泳會連續4年零分，佔整體逾一成（見表）。單計2023/24年度，各有10個正式及觀察屬會零分，今年全部獲續會。評分準則包括註冊泳員及港隊成員人數、參加泳賽人數等，零分代表泳會很少甚至無註冊運動員，以及很少甚或沒有泳手參賽。

無投票權觀察屬會

5得分高於不活躍正式屬會

泳總按評分將正式屬會表現分4級，過去4年均有約四成泳會被界定為「不活躍」。其中2023/24年度有29個「不活躍」泳會，反觀無投票權的觀察屬會中，有5個得分反而高於「不活躍」的正式屬會。

根據泳總制度，除非現有正式或觀察屬會退出，否則次一級屬會不能申請升級，正式屬會亦無按表現降級。方力申昨日接受now新聞訪問表示，評分準則當中港隊成員人數、分齡錦標賽、香港錦標賽及公開水域泳賽排名，最能反映泳會能否培育人才，惟一半正式及觀察屬會在4個範疇同得零分。「（王敏超說）要確保屬會經過一段時間磨練。我想問，究竟是要磨練我們這些屬會？還是保障一些俗稱『殭屍會』、歷史悠久的會在這裏『磨爛席』？」

王敏超：好泳手可臨時轉介他會

對於「殭屍屬會」問題，王敏超在港台《千禧年代》承認部分泳會分數較低，舉例有歷史悠久的屬會近年不再訓練新的運動員，但他認為不會影響泳線等資源分配，稱如果運動員人數不足，屬會就不會申請資源。王接受傳媒查詢時又提議，如有泳會有好的運動員，可轉介其他屬會，「如果屬會未夠資格升級參加比賽，可以臨時與其他友好會，當（作）你的屬會參加了（比賽），加入了你的會，短時間參加（比賽），到達了一定年齡或原本的屬會可以參加（比賽）後，再回到自己的屬會」。

空殼屬會無自動退出制

何敬康冀檢視制度

新民黨立法會議員何敬康表示，部分泳會過去兩三年沒舉行活動，是「空殼屬會」，倘沒自動退出機制，難有空間讓其他泳會晉升，令小型泳會喪失競爭能力，冀檢視制度。