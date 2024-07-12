「商會」誘投資申資助 騙400萬拘兩會計師

共拘6人 辦交流招「會計公司」股東

警方周二起一連兩日採取行動，拘捕4男2女，年齡28至51歲，包括主腦及5骨幹，他們分別報稱商人、會計師、補習教師、公司秘書及顧問等。探員搜查各人住所及4個商業單位，檢取手機、電腦、銀行文件等證物。其中一被捕男子亦涉嫌非禮。據悉，兩投資者去年底開會時，曾被觸摸臀部及胸部。

誘股東游說科企北上申資助 實騙費用

警方稱，自今年4月起共接獲11名事主及5公司報案，2022年底至本年初被詐騙集團誘騙投資兩間本地會計公司，並透過會計公司申請虛構的內地科技資助基金，共騙去約400萬元。西區警區重案組第一隊高級督察徐蔚瑩表示，犯罪集團先開設商會，舉辦商務交流活動，招攬事主加入；又聲稱與內地單位有緊密來往，可提供第一手投資消息及機遇。其後以提供高回報誘騙事主投資兩間會計公司，訛稱該兩公司將取代現時四大會計師事務所。事主簽署入股協議後，轉帳10萬至40萬元成為股東。

公司有實際業務 增可信度

集團成員會指示股東以會計公司名義游說本地科研公司於內地開設分公司，並向內地政府申請科技基金，獲取最高600萬元現金資助。科研公司不虞有詐，繳付6萬至25萬元予該兩間會計公司以申請內地基金，惟申請後公司及股東均沒獲得任何資助、佣金及回報。警方發現集團透過其操控的戶口收取「入股費」及「資助基金申請費用」後，以支票方式提走款項。警方透露，集團成立商會及會計公司均有實際業務，包括公司註冊及核數，以提高騙局可信度，令醫療、雲端服務等科技公司等墮入騙案。