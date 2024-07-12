中一書價達5000 家長嘆「貴咗好多」有擬買舊書

教育局早前公布新學年課本平均加價約3.16%。本報昨比對不同學校新學年書單，當中荃灣官立中學買齊一套中一課本折後售約4290元；何文田官立中學約4980元；何東中學書單包含字典，若不計字典價錢，中一生需花約5160元買書；皇仁書院則約5840元。

書店未開有人龍 料因書局減

本報記者昨到銅鑼灣天利行書局觀察，何東中學新生家長王先生為女兒購入31本書，花5168元。王稱驟眼看書費頗貴，但全年攤分計算尚算可接受。他稱印象中女兒小學課本開支一年約千元，現在「貴咗好多」。王又稱昨一收到書單就趕到書局以免缺貨，又說女兒將開始預習和做暑期作業。

店員稱未見公經社科課本

皇仁書院新生家長王女士昨受訪時才首次看書單，嘆「沒有想到中一原來這麼貴」。她記得兒子小學時每學期買書花費約1900元。王女士說學校可選購舊書但估計有不少字迹，希望兒子剛升中先用新書。來自內地的張女士兒子亦獲派皇仁，她覺得香港中小學教科書都很貴，會考慮買二手書。

書局資深店員李女士表示，新一年教科書加價不少，料受紙價上升影響，店內售賣的影印紙一年間也貴了一兩成。她說很多教科書一如以往缺貨，部分備貨少的課本已售罄，當中新學年將取代「生活與社會科」的初中「公民、經濟與社會科」教科書遲遲未見。她說昨早10時半書店未開門已有家長排隊，人龍更延至3個舖位，任職十載聞所未聞。她估計因書局減少，舉例同一條街售賣教科書的精工印書局已於去年暑假後結業。