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涉爭執弒繼父 子控誤殺母姊控妨司法 死者頭部疑遭踢踩 3人皆稱兩度跌倒

【明報專訊】44歲男子李偉明周一（8日）下午於長沙灣幸福邨福明樓單位昏迷，送院搶救後不治。據悉，警方調查後發現有人曾襲擊事主，其後拘捕3人，包括死者妻子、繼子及繼女。案件昨午在西九龍裁判法院提堂，死者繼子被控誤殺罪，他與姊姊及母親同被控一項串謀妨礙司法公正。裁判官將案件押後至10月3日再訊，以待控方進一步調查，其間繼子還押，繼女和妻子獲准保釋。

10．3再訊 母姊准保釋子還押

3名被告為死者繼子文旭成（22歲）、繼女文笑玲（33歲）和太太張惠珠（59歲）。除文笑玲報稱侍應，其餘兩人報稱無業。文旭成被控今年7月1至8日之間在長沙灣幸福邨福明樓一單位非法殺死男子李偉明。另外，文旭成、文笑玲和張惠珠被控今年7月8至9日之間，於警方調查時隱瞞被告文旭成襲擊李偉明，即包括踢和踩死者頭部。文旭成沒申請保釋，辯方為另外兩人申請保釋。裁判官溫紹明聽畢陳辭後，批准兩人各以1萬元現金保釋，其間不准離港、須交出旅遊證件、每天到警署報到及居於報稱地址，文旭成則還押看管。聆訊完結後，母女先後步出法院，警員在場維持秩序。兩人手臂分別有蛇及蝴蝶圖案紋身，母親蓄馬尾，女兒蓄短髮。

據悉，事主妻子張惠珠周一下午2時許報案，稱丈夫頭部受傷倒臥家中，事主送院搶救後證實死亡。警員調查後發現傷勢可疑，遂查問涉案3人，他們均稱死者兩度在家跌倒。經進一步調查發現，事主周日晚曾因瑣事與繼子爭執，其間曾遭人推撞及襲擊，導致頭部有傷。

社署稱屬跟進個案

本報記者昨到涉事大廈了解事件，單位無人應門，門口掛有一幅觀音畫像。社會福利署回覆本報查詢稱，死者為社署社工跟進個案，社署社工已接觸死者其他親屬，並會按有關家庭福利需要提供適切協助。

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